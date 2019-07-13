月收破千萬的生活！批踢踢神人秀帳戶「驚見9位數」　豪擁多間北市金店面

▲批踢踢神人金庸大秀出帳戶存款，高達8.3億元。（圖／翻攝批踢踢，下同）

記者葉國吏／綜合報導

「家庭月收入超過1000萬台幣過什麼生活?」一位批踢踢鄉民這樣問掛，結果引出真正富豪來解答，而且這位富豪還是批踢踢上鼎鼎有名的金庸大，不僅曾霸氣捐助11萬給弄丟公司現金的跳橋男大生，還提出「林志成擊敗館長獎金百萬」的宣言，豪氣不在話下。

批踢踢ID「gn01765288(金庸大)」回文中先是提供他隨便一家帳戶的存款金額，竟然高達8.3億元，表示他每個月都會捐出40-50萬做公益。房產部分，他表示「台北文山區、大安區、信義區、士林區的不少大型店面幾乎都我家的」。

▲金庸大透露，台北市許多精華區大型店面都是他的。

金庸大表示，其實他的生活就是普普通通、想去哪就去哪，「遠百VVIP去到真的不知要買啥都在亂買」、「車子放到車庫滿了舊一點的就給親友砍頭價半買半送」。金庸大還說，上週買了知名吸塵器，結果傭人用不慣就丟倉庫「有人要我就給它吧」。

這番霸氣回文再度引起鄉民關注，紛紛推文說「讚，謝謝你對台灣的付出」、「超級有錢人上線啦」、「推愛心捐款」；另外有鄉民在推文問金庸大幾歲，結果年齡僅30，根本就是人生勝利組無誤。

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