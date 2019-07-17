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全球最貴建築！蘋果宇宙飛船總部估值1294億元　「幾乎全部客製化」

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蘋果新總部Apple Park。（圖／翻攝自Youtube：apfelspot）

▲蘋果新總部（Apple Park）估價高達41.7億美元（約台幣1294億元）。（圖／翻攝自Youtube／apfelspot）

記者林瑩真／綜合外電報導

全世界最昂貴的建築物在哪？其實是蘋果位於美國加利福尼亞州（California）庫博蒂諾市（Cupertino）的圓形宇宙飛船總部，價值41.7億美元（約台幣1294億元）。

庫博蒂諾市聖塔克拉拉郡（Santa Clara）的副估稅員金斯堡（David Ginsborg）表示，蘋果新總部蘋果園區（Apple Park）佔地280萬平方英尺，的確很難估價，尤其它耗資50億美元打造，「設計複雜的環狀主建築、特殊處理的玻璃以及設計瓷磚，加上莫哈韋沙漠的松樹」，幾乎都是客製化打造。

不過蘋果園區仍然是一座辦公大樓，因此根據金斯堡最新估價，大約價值41.7億美元，打敗耗資15億美元打造的全球最高建築杜拜哈里發塔（Burj Kalifa），以及耗資55億美元建造成本的新加坡濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）。

高價也代表房產稅不便宜，按照加州規定的每年1%房產稅，蘋果大約每年要繳逾4000萬美元的稅金。該筆稅收有25%作為當地小學補助經費、15%作為當地消防服務經費，6%用於庫博蒂諾市政府自由使用。

除了稅收外，蘋果基於園區開發協議，向庫博蒂諾市提供了585萬美元作為平價住宅基金，投資逾7500萬美元改善基礎建設、紓解交通壅塞情形，並在過去20年來繳交近7000萬美元的銷售稅收。

報導指出，蘋果是該市最大的房產稅納稅人，「他們是主要雇主之一，對該市而言是另一個好處」。不過批評人士則認為，以蘋果每年的營收，繳稅根本只是九牛一毛，並不影響他們的收入，也沒能抵銷造成房價上漲及街友問題。

關鍵字：美國加州蘋果Apple Park房產稅稅收營收昂貴建築房產北美要聞

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