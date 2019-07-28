房客未洗濾網...冷氣阻塞滴水　她問「維護費誰出」網全戰翻

▲ 房客沒清洗冷氣濾網，導致阻塞滴水 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

好好交給房客使用的冷氣，卻因為沒有定期清洗濾網而滴水，修繕的費用到底應該由誰負責呢？一名房東就遇到這樣的情況，上網詢問後也掀起網友們一陣討論。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中提出一個問題讓網友討論，她表示自己是個房東，每次房子租出去前，她都會請水電師和冷氣師傅把冷氣保養處理好，房子也會打掃乾淨交給房客；因此她也認為，房客應該要盡到維護和保管家具的責任。

她表示，如果家電是自然損壞的，那一定是由她來負責更換及修繕費；然而上一位房客卻因為「沒有定期清洗冷氣濾網」，亦沒有清理室內機，造成冷氣排水阻塞、滴水，必須花一筆費用整理。對此她則是徵詢網友意見，「是房客還是房東要負擔？」

▲冷氣濾網沒洗，算是「正常使用」嗎？（圖／資料照）

對此網友們看法不一，有人認為「使用者付費」是天經地義的事，自己住的環境理應自行負責，「難不成出租房子還要包打掃倒垃圾跟洗廁所嗎」、「使用者要物歸原主，本來就要清潔好啊」、「應該要完整歸還」。

另一派網友則表示，「除了惡意損壞之外，所有修繕都是房東出錢吧」、「正常使用不包括我要幫忙清洗跟維護」、「合約沒特別說就是房東」、「房東也要提醒一下吧，一般人不太會考慮到這點」。

根據《民法》第429條規定，「租賃物之修繕，除契約另有訂定或另有習慣外，由出租人負擔。」也就是說，雙方事前沒有先講好的話，通常都是房東負責，但房客也應該「以善良管理人之注意，保管租賃物。」

其他想簡單化的網友則是建議「各出一半」，且下次簽約時記得註明清楚責任歸屬，或者往後都不提供家電＋降租也是一種方法。

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