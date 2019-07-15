2020東京奧運啟動　投資人瞄準軌道經濟置產

▲2020年日本東京奧運即將來臨。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／綜合報導

2020年日本東京奧運的腳步越來越接近，連門票申請都引發空前盛況，而對海外置產的投資人來說，更關心的是東京在奧運之後的發展，業者認為，根據過去的經驗，包括亞特蘭大、雪梨、北京、倫敦等歷屆奧運主辦城市，在奧運之後的房市持續上漲，目前國際間對於東京的未來發展也普遍抱持樂觀。

日本信義社長何偉宏表示，與奧運相關的建設中，除了主場館新國立競技場，位於中央區晴海的選手村也是吸睛焦點，和過去不同的是，東京奧運選手村是永久性建築，在賽事結束後將會重新整修裝潢銷售。

此外，包含選手村在內的大規模造鎮計畫正在晴海進行，共計有1棟商業設施和23棟住宅大樓，住宅格局涵蓋適合單人的套房到適合家庭居住的3~4房，此外還有學校、幼兒園等，生活機能充足，在奧運光環加持下，可望成為東京都心最具代表性的住宅新市鎮。此區第一期建案，預售將於7月下旬展開。

JR山手線位於品川站至田町站之間新車站「高輪Gateway」，將於2020年春天啟用，周邊有飯店及住宅大樓等開發建案，預計將有8棟超高層大樓，完工後包括日本國內外企業進駐帶來的勞動人口估計約可達10萬人，龐大的商機與潛力不容忽視。

而被指定為亞洲總部特區（Asia Headquarter）基地之一的品川車站，是未來磁浮新幹線的始發點，未來交通樞紐的地位勢必再提高，而田町站周邊則以海外企業進駐為目標，進行再開發規畫，預估在2020年前將吸引超過500家以上國際企業進駐。

何偉宏說，東京各項大規模公共建設在奧運之後仍持續進行，也會持續吸引勞動人口湧入並帶動居住需求，而新的開發建設完成後，更加速大量人潮聚集與商機發展，形成良性循環，對於東京未來的新樣貌及潛力，相信全球都給予高度期待。