沒有預算沒關係！　月付9千多裝修一次到位

身處在高房價時代，小資族辛苦存錢，買到人生第一間房，想打造夢想中的新居，卻因為裝修額度不夠，讓夢想只能暫時擱置一旁。希望裝修一次到位，卻苦無資金的屋主，過去自行與銀行合作裝修貸款專案，有可能需要抵押剛買的新屋或是二胎房貸，使得家庭經濟負擔沉重。

幸福經紀人每天接觸來自各方有裝修需求的屋主，當然也聽到大家的心聲。因此，特別與銀行合作，推出裝修優惠貸款，只要屋主年收入超過26萬，且工作年資滿一年，即可申請。此外，銀行也願意讓屋主享有諸多優惠，屋主不僅無需任何抵押品，只要月付9千多就能貸到工程報價單的全額，而還款年限最高還可長達五年呢～快跟著小編一起瞭解，裝修優惠貸款到底怎麼申請吧！



Step 1.與設計師簽訂合約前，先找幸福經紀人：無論是需要局部裝修，或是全面翻新，凡有裝修需求，卻又缺少裝修資金的屋主，皆可在與設計師簽約前，先找幸福經紀人協助。此時，幸福經紀人會請銀行專員與屋主連繫，請屋主附上財力證明或聯徵紀錄等資料，銀行將依個別條件進行資料審查後，會先報給屋主可核貸的初估額度與利率，讓屋主確認是否需要使用裝修貸款。

※依照個別條件，經由銀行總行審查負債比後，確認屋主可核貸的利率與額度，貸款額度最高可達裝修金額的全額，而實際可申貸金額是由銀行審查後決定，但利率絕對不會超過3.5%。



Step2.使用幸福經紀人服務：屋主在確定需要裝修貸款後，須同時使用幸福經紀人的第三方保障服務，幸福經紀人會協助屋主審核圖面與報價單，避免裝修糾紛的產生，此時工程報價單會同步告知銀行端，銀行專員會告知屋主本次可核貸的額度，而貸款金額最高可達工程報價單的全額。

※幸福經紀人為一項免費的服務，能夠協助屋主找到合法合規的設計公司，協助確認雙方簽訂的合約是否對等，裝修工程開工後也有專業的驗收老師協助進行驗收，讓第一次裝修的屋主也能放心、安心。

Step3.開立信託專戶：使用幸福經紀人服務的屋主，能享有工程分階段驗收後再付款的保障，幸福經紀人會先協助屋主開立信託專戶，此帳號也會同步提供給銀行，將本次申貸的款項匯入信託專戶中，而在各個階段開攻與驗收時，都會先通過屋主、設計師、幸福經紀人與專業驗收人員的四方確認與簽名後，才會將此階段款項從信託專戶撥款給裝修業者，為屋主與設計公司提供雙方保障。

※延伸閱讀：幸福經紀人信託專戶，到底把我的錢存在哪？安全嗎？



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