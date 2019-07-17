都更卡卡！民眾最擔心資金問題　台中釘子戶最待解決

▲大多民眾認為針對都更及危老重建，政府應首重資金問題。（圖／中信房屋提供）

記者張菱育／台北報導

政府積極推動都更及危老重建計劃，且提出2019年為「都更2.0元年」，對此房仲業者民調統計，針對都更、危老，政府應優先做甚麼？其中，有35.8%的民眾認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」。另外，針對釘子戶問題，呈現較高比例的是台中市（23.5%），高於台北市的22.9%。

根據中信房屋在第二季宅指數調查中，針對七都民眾，詢問「政府應該優先進行哪一項推動措施會最有幫助」，在1068件的調查回收樣本顯示，有高達35.8%的民眾認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」。中信房屋副總經理張世宗指出，內政部於去年已正式與經濟部信保基金簽約，由信保基金提供每戶最高300萬元信用保證，讓危老建築重建，可以做到住戶「零出資」的境界。

若各別觀察各都民眾的看法，發現台北市有45.4%民眾認為應該「提高容積率獎勵」。而值得注意的是，「調低同意門檻比例」，各都當中以台南市佔比最高，達21.7%，而台中市則佔20.5%。另外，針對「政府能排除釘子戶的問題」部分，呈現較高比例的是台中市（23.5%），高於台北市的22.9%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，或許是台中市存在較多建物產權複雜的問題，難以解決，另外，該區找點開發比台北容易，使得建商在推動都更整合的意願，較為低落使然。

張世宗認為，這項調查結果顯示民眾對於都更、危老政策的推動，在意願及認知方面已較以往大幅度提高，也代表已經形成穩定的社會共識，在推動的進程上，釘子戶和同意門檻的設計，已經不再是絆腳石。張世宗指出，該調查結果顯示，各都的都更危老推動腳步已經出現「時差」，當各都中的大多數城市民眾，在意願上已經不成問題之際，台中與台南的民眾需求，卻還停留在意願面的層次上，值得各方留意。