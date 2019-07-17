綠建材提高生活品質　健康環保向火神byebye！

本月火災頻傳，老屋健檢與線路的安全性重新搬上檯面，而房屋的建材、耐燃度及逃生動線同樣被受檢視。像本次新聞中，服飾店、花店等商空中的裝潢，常因預算考量使用「易燃材質」，火災發生會迅速延燒，造成公安上的疑慮。而租房的「高密度隔間」也是一大問題，房東是否加裝火災警報器、鐵窗留設逃生口等，有關單位都必須逐步清查，才能有效降低火災造成學生傷害與損失。

隨著都市化的發展，建築內部的型態也更加多元與複合化，住商混合及各類休閒消費場亦隨更劇，如有火災的發生，會因場地的複雜性，造成重大的傷亡及財產損失，所以要倚賴建築物防火規劃與內部防火建材，來隔絕火焰與濃煙的擴散，並延長內部人員的避難時間。內政部建築研究所更成立防火實驗室，專門進行各項防火材料的試驗，不斷強化防火建材的品質，確保民眾在災害發生時的安全；有關防火建材的研究，營建署認證的防火建材分為「不燃材料」及「耐燃材料」，兩者皆能有效延緩災情的擴大。

此外，依照107年消防法規規定，十一層以上的建築物與地下建築物應使用有防焰功能的布幕、窗簾、地毯、展示用廣告板及其他的防焰品來侷限火勢，並要求防焰認證廠商，所以說，「防火建材」與「防焰認證」對於火災的發生有一定的遏止效果，在裝修時可列為參考標準。以下，就為大家整理出有那些常見的防火耐燃建材，確認你家是不是能抵禦火災、延長疏離時間吧！

★ 地板可以保命？ 居家安全的盾牌！★

別小看地板或一面牆，它有可能是你保命的盾牌，能保護家人在火災中得以及時逃生！設計師表示，木地板一直是許多人愛用的建材之一，可以選用超耐磨、海島型木地板等合成材料取代實木地板，減少樹木的砍伐以保護森林資源，其防火性、價格與保養方面也都較實木地板佳。

★ 防火無毒綠能壁紙 時下最夯話題！★

在空間中使用壁紙，可以創造客製化空間氛圍的營造，進而提升整體視覺感，輔以進口國際認證防火綠建材及歐盟國際認證環保乳膠墨製作，不會有油墨產生的味道，優異的透氣性也可達到防霉效果，表面也非常容易保持清潔，耐用度大大提升，更適合健康的生活空間。

★ 天然礦物塗料 不燃燒+無毒煙產生 ★

在剛裝修完成的室內環境中，甲醛與揮發性有機物質總量（TVOC）為最常見的化學氣體，有廠商推出的天然礦物塗料完全採用無機材料，不含有機溶劑、甲醛、可塑劑、防腐劑及人工香料。無異味，更別於一般乳膠漆或有機塗料，即使暴露在乙炔噴燈火焰下也不會燃燒，亦不產生毒煙及損壞基材。(符合DIN 1402-A2 及 EN 13501-1 class A2-s1, d0不可燃產品)

★ 環保綠建材珪藻土 具不可燃耐火性 ★

台灣屬於海島型氣候，容易使空間濕度過高形成濕冷的環境。除了利用除濕機降低空間濕度外，很多人會使用近年來流行的環保綠建材─珪藻土，其特殊的顆粒感及厚實質地為空間挹注溫暖調性外，它還是防火建材，具不可燃耐火性，讓您享受乾爽、安全的居家環境。

★ 防火耐磨美耐板 打造安全庇護所 ★

具有耐燃功能的美耐板，不僅符合防火建材的標準，能保障居家與商空的安全性外，其經久耐用、防刮耐磨的優點，在人來人往的環境中，更成為一大優勢。其中，有廠商推出由特殊金屬材料組成的裝飾美耐板，更具優異的阻燃性能且不易膨脹，能減緩燃燒和火焰的擴散；可運用在內部牆面或高度超過1.2公尺固定於地板之隔屏，或作為櫥櫃使用之隔板裝修施工、浴室、隔間、室內門或室內牆面等。

你有裝修需求嗎？請先找幸福經紀人免費服務

http://www.hhh.com.tw/modules/gs/hhh/event/agent/index.html

讓你信任、安心，輕鬆擁有一個幸福的家【立即連繫幸福經紀人】 0800-366-086