400萬頭期+房貸全扛「提1要求」揪女友同居！全場搖頭：寧願分居

▲兩人打算買房同居。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，跟女友交往3年，最近兩人一起去看房，挑了一間預計年底交屋的房子，打算當作未來的家，頭期款400萬元他全出，房貸也是他一人全扛，之後打算讓父母過來住，結果女友卻因為「名字沒有她、不想跟爸媽住」而生氣，讓原PO無奈直呼「是我太計較嗎？」貼文掀起討論。

男網友在Dcard發文，一直希望能與女友住在同個地方，但這件事從未有實質進展，女友也從未主動提起同居的事情。最近兩人共同挑選了一間預計年底交屋的新房，頭期款400萬元全由他支付，準備作為兩人未來的家。然而，當女友得知房子沒有登記在她名下時，感到不滿，並因此與原PO爭吵。

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原PO感到無奈，他的收入是女友的四到五倍，房貸也是由他一人承擔，「她完全沒打算幫忙分擔，也無任何積蓄，卻又對房子的歸屬這麼介意」。此外，由於父母年紀大，未來可能需要偶爾來住幾天以便照顧，但女友得知後竟說「如果他們要來住，那我就搬出去，反正不會一起住」，讓原PO更心累。

原PO還提到，女友的家人要求支付聘金，家裡的開銷大部分也由他負擔，但女友仍希望家務事能1:1分工。他認為，家裡財務支出、房貸都由他負擔，「我不是不願意做家事，但這樣的家務分工是否合理？」

貼文曝光，掀起網友討論，「房屋名字你絕對有理。承上，你爸媽生病我也跑，反正房子名字沒有，白癡才幫你當免費看護，同住有一些義務，先把自己搞成不同住」、「我也很排斥跟長輩住，這是我的底線。還有，沒出錢本來就沒資格要登記房子，你可以換下一個了」、「婚前誠實以對，不要騙婚，就算對得起彼此了」、「只要你不會因為自己繳房貸，要求女方對生活多出錢什麼的，房子掛自己名ok，但跟父母同住，sorry，是我也不要，寧願分居」。