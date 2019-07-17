有備而來不怕設計師考倒！　裝修前基本功課10大重點

【上週熱門榜回顧】115萬粉絲都關注-《簡約風熱門榜》拋開阿雜的渾沌日子～簡單生活才是王道！

住了許久的房子，難免會有想要微調的地方，可能是裝潢風格，也可能是水電線路、動線格局等。若想要避免裝修過程中有許多不必要的麻煩和不愉快的狀況發生，做好裝修前的功課就非常重要，其中最基本要了解自己房子的屋況、使用習慣、居住條件，再來就是裝修預算如何評估、施工過程的工法、建材使用，以及監工、驗收部分由誰負責等等，只要能事先了解這些眉眉角角，裝修就不是件麻煩事，快來看看有哪些熱門的裝修祕笈吧！

Hot Top 1：有備而來不怕設計師考倒！找設計師前的必做功課

▲找設計師的目的無非是為了解決和滿足生活的難題，屋主可以提早規劃和做功課，才能節省溝通往來的時間。除了檢視屋況告知目標預算，還必須了解生活需求、風格、收納條件等，透過清單的羅列整理，和範例圖片及手繪圖，將想法圖像化，帶到現場與設計師討論，讓設計師能快速掌握需求目標。

Hot Top 2：設計費、工程費、監工費如何算？

▲一般來說，一個完整的裝修工程費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。

Hot Top 3：打造清爽居家風貌～選對風格，還要挑對建材！

▲裝修眉角非常多，除了要打造自己理想中的風格之外，建材的挑選也是很重要的一環，例如挑選除溼防潮建材，可以保持乾爽的居家空間。亦或是居家軟硬體安裝與否，如空調、廚房拉門、浴室乾濕分離等細節，都值得好好思考與規劃。

Hot Top 4：裝修前基本功課！如何分配裝修預算？

▲裝修費用會隨著不同的屋況、需求、建材及工法等因素有所不同，透過事前了解各種裝修細節的眉眉角角，以及釐清個人需求，能夠幫助屋主精準編列預算，將每一分錢花在刀口上，以達到最有效益的成果。那麼裝修預算該怎麼拿捏？相信是許多裝修新手的棘手難題。

Hot Top 5：裝修前基本功課！裝修流程有哪些？

▲裝修前的基本功課，你需要了解房屋狀況以及需求、喜好，像是老屋、新成屋、預售屋、毛胚屋等等，隨著屋況條件不同，裝修改造的重點也不一樣。此外，你喜歡什麼樣的居家風格，也可以事先規劃。接著是「格局機能需求」，家庭的成員人數、年齡層、生活習慣等等，都影響整體空間的格局配置。

Hot Top 6：買屋驗屋看仔細！小心買到漏水豪宅，糾紛不斷求償無門！

▲驗屋需要注重的細節多且雜，而最好的驗屋日為雨天或連續大雨後，可觀查室內是否有漏水、滲水情形。建議第一次驗屋的屋主可以尋求專業人員的協助，若是想省下驗屋費用的屋主，則建議一定用吹毛求疵的態度細細檢視，避免一時疏忽延伸出後續的糾紛問題。

Hot Top 7：老屋翻新內外要兼顧，4大重點築起家的安全堡壘！

▲經過長年的使用，往往會產生許多問題，危害居住者的安全；因此，利用老屋翻新的過程，讓我們重新檢視房子的安全性，由裡到外重新打理、補強，才能徹底剷除危險的發生，而究竟有哪些問題應該注意呢？快幫老屋健康檢查，築起自家的安全堡壘！

Hot Top 8：裝修免緊張〜設計師帶妳去shopping！餐廚篇

▲在各項施作工序結束後，下個重要任務，就是挑選建材、傢俱及風格營造了！而這個階段，通常是屋主最頭痛的時候，若沒有設計師協助，屋主會忽略裝修該注意的眉眉角角，最後發生尺寸不對、顏色不OK等NG狀況，最後不但勞心傷財、又達不到原始設計的初衷。

Hot Top 9：與設計師溝通前要做哪些準備？就是這３步驟！

▲俗話說：「工欲善其事，必先利其器」，想擁有夢想家，得先靠自己的努力做好萬全準備。究竟與設計師溝通前需要做好哪些功課？掌握什麼裝修重點？其實只要簡單三步驟，就能輕鬆構築理想居宅的輪廓。

Hot Top 10：４招客變密技大公開！教你裝修省錢又美觀

▲說到預售屋，就不得不提「客變」兩個字，在房屋興建的過程中，可以依屋主的個人需求及喜好，改變格局、建材、水電配置等，讓完工後能更接近心中的理想家居，然而，客變要變得好也是一門學問，除了改變格局之外，還有哪些部份能在客變時期進行，達到省錢又省力的裝修效果呢？