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魚缸帶財？擺放位置很重要　荷包流失5大禁忌

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

【上周總回顧】爆評好文TOP10 sep-week3

不論是新成屋還是老屋翻修，最擔心就是碰到格局陰暗、NG收納等，只有事前規劃，將屋主機能納入，才能真正達到「舒適」好宅的夢想。本周人氣排行TOP10，要為大家介紹超高CP值裝修術與收納小法寶，看看設計師如何讓生活物品All-in-One！給您一個幸福住家！

人氣NO.1 / 實用！小編幫整理，超完整居家插座清單

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▲居家的用電有了妥善的規劃，才能還給空間清爽舒適的整體風格表現。

人氣NO.2 / 餐櫃4大收納巧思！再也不怕廚房「塞」不下

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▲櫃體選用與餐桌一致性的花紋材質，讓餐盤展示區更顯內斂，卻不致讓人忽視。

人氣NO.3 / 美式微莊園 筆直長廊串聯情感交流

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▲設計師使用木地板與大理石地磚，無形中將空間劃分出三個區塊，兼具場域界定之作用。

人氣NO.4 / 老屋化身北歐小豪宅 清新敞朗實用居

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▲考量煎牛排等料理的油煙問題，精算尺寸規劃玻璃拉門，平時可收作展示櫃門使用，巧而貼心。

人氣NO.5 / 魚缸帶財？犯五禁忌不能招財反損財

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▲因爐灶屬火、魚缸屬水，就五行相剋原理，水火不相容，故魚缸並不適合擺放於廚房。

人氣NO.6 / 在溫潤木質日式宅中添一抺綠意

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▲設計師打造走廊的木質天花板，不但引領著空間動線，也區隔公私空間的場域界線，端景以木質收納櫃及展示吸引目光聚焦。

人氣NO.7 / 日日安好，帶著笑顏好好生活

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▲本案靈感來自一幅奈良美智的畫作色彩，牽起空間的各種聯繫，生活的畫布裡，希望永遠是晴朗的日子，如此蔚藍的色彩，叫做「奈良美智藍」，在空間中聚焦、發散，串成天、壁、窗簾之間的呼應。

人氣NO.8 / 品味放大 專屬你的潮流屋

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▲將夢幻化為實際！隱身於都會中的輕簡版美型宅，在15坪的小格局中，突破自我，一展屋主品味，透過不過多的繁複設計，以及利用展示櫃及燈光特性，凸顯屋主多年來的國際級戰利品，在低奢優雅背景之下，描繪出不凡的個性。

人氣NO.9 / 11~17坪小宅：美型機能，家的願望一次滿足！

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▲17坪大的住家中，安排了完整的兩房空間與客餐廚段落，而除了巧妙被安排在牆面造型內的收納展示機能外，公私領域利用玻璃門作為場域界線，為此案的一大重點，不僅成為華麗輕奢的裝飾元素，更讓視線得以延續串連，進而放大空間感。

人氣NO.10/ 小預算輕鬆擁有德國設計獎換氣扇，讓浴室更有質感

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▲小預算輕鬆擁有德國設計獎換氣扇，讓浴室更有質感。


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關鍵字：幸福空間魚缸插座

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