魚缸帶財？擺放位置很重要　荷包流失5大禁忌

作者：幸福空間
|
【上周總回顧】爆評好文TOP10 sep-week3
不論是新成屋還是老屋翻修，最擔心就是碰到格局陰暗、NG收納等，只有事前規劃，將屋主機能納入，才能真正達到「舒適」好宅的夢想。本周人氣排行TOP10，要為大家介紹超高CP值裝修術與收納小法寶，看看設計師如何讓生活物品All-in-One！給您一個幸福住家！
▲居家的用電有了妥善的規劃，才能還給空間清爽舒適的整體風格表現。
▲櫃體選用與餐桌一致性的花紋材質，讓餐盤展示區更顯內斂，卻不致讓人忽視。
▲設計師使用木地板與大理石地磚，無形中將空間劃分出三個區塊，兼具場域界定之作用。
▲考量煎牛排等料理的油煙問題，精算尺寸規劃玻璃拉門，平時可收作展示櫃門使用，巧而貼心。
▲因爐灶屬火、魚缸屬水，就五行相剋原理，水火不相容，故魚缸並不適合擺放於廚房。
▲設計師打造走廊的木質天花板，不但引領著空間動線，也區隔公私空間的場域界線，端景以木質收納櫃及展示吸引目光聚焦。
▲本案靈感來自一幅奈良美智的畫作色彩，牽起空間的各種聯繫，生活的畫布裡，希望永遠是晴朗的日子，如此蔚藍的色彩，叫做「奈良美智藍」，在空間中聚焦、發散，串成天、壁、窗簾之間的呼應。
▲將夢幻化為實際！隱身於都會中的輕簡版美型宅，在15坪的小格局中，突破自我，一展屋主品味，透過不過多的繁複設計，以及利用展示櫃及燈光特性，凸顯屋主多年來的國際級戰利品，在低奢優雅背景之下，描繪出不凡的個性。
人氣NO.9 / 11~17坪小宅：美型機能，家的願望一次滿足！
▲17坪大的住家中，安排了完整的兩房空間與客餐廚段落，而除了巧妙被安排在牆面造型內的收納展示機能外，公私領域利用玻璃門作為場域界線，為此案的一大重點，不僅成為華麗輕奢的裝飾元素，更讓視線得以延續串連，進而放大空間感。
人氣NO.10/ 小預算輕鬆擁有德國設計獎換氣扇，讓浴室更有質感
▲小預算輕鬆擁有德國設計獎換氣扇，讓浴室更有質感。
【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37
點這裡看更多►►►
《人氣排行TOP10》讓家不變「髒髒包」〜找回清透明亮感！
沉浸書香和咖啡香 久待不膩人文空間
《賴在家 好幸福》我家就是義式咖啡館