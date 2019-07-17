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超SKR省錢術！　小資族必看的系統櫃規劃

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作者：幸福空間

【上周總回顧】爆評好文TOP10 aug-week1

本周TOP10的爆評好文，彙整了設計師私藏密技，不管是小坪數、老屋翻新和省錢術等等，總能透過不同手法，讓不同風格居家，都能回歸「家」的重要價值。

人氣NO.1 / 小坪數×好動線 坐擁舒適居家

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▲客廳空間簡單而舒適， 採用靜謐調性，搭配淡木色電視櫃，避掉深色帶來的空間壓迫，讓生活更輕盈自在。天花板以簡單為主，不做多餘裝飾，維持空間廣度，加上燈光投射下，創造凝聚家庭情感的溫馨堡壘。

人氣NO.2 / 原屋重建 引光納景老別墅明亮重生

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▲電視牆加入灰鏡形成對稱語彙，藉由反射特性放大視覺感。開放明亮的空間內，善用錯層設計無形中界定出生活場域。

人氣NO.3 / 超SKR省錢術〜小資必看的系統櫃規劃

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▲本案採用白色系統櫃，完美襯托高貴優雅的迷人氣質。

人氣NO.4 / 雜亂線路say bye！4招讓你家客廳變得超清爽

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▲在電視機櫃設置隱形線槽，用以收納電視機與影音設備的線材，既能保持視覺上的乾淨俐落，又能避免家中的毛小孩或幼童玩電線，甚至誤觸插頭等危險。

人氣NO.5 / 簡約美式鄉村 7.5坪灰藕色氣質小豪宅

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▲素雅的灰藕色牆面，只需簡單點綴相框、掛畫，就能替立面畫龍點睛。

人氣NO.6 / 聰明裝修法！快跟著設計師一起省預算

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▲在編列老屋的裝修預算時，佔去大部分花費的，往往是需要大興土木的基礎工程、格局變動等項目，因此，相較於老屋的不良屋況，新成屋已有先天上的優勢，格局若能不動或降低變動的機率，花費自然也能省下許多。

人氣NO.7 /【風水特輯】小套房常見6大禁忌

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▲空間保持明亮通風，絕對是好風水的首要條件，若長期居住在潮濕陰暗的環境，久而久之勢必對生理、心理造成影響。因此不論是購屋或租屋，建議要選擇有對外窗的房型，經常開窗保持光線、空氣對流，才能替空間帶來好氣場。

人氣NO.8 / 6招超強收納術！讓13坪小家偷取大空間

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▲設計師以木作施工打造一體成形的多功能收納櫃，並巧妙將梳妝檯隱藏在衣櫃內，讓起居室的佈局看起來井然有序、簡潔俐落。此外，門片結合鏡面的設計，也有效節省放置全身鏡的空間。

人氣NO.9 /單身貴族的家 All-in-One住的好幸福！

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▲不浪費單面的採光及景緻，主臥房及多功能室以拉門設計，使光影能夠自由流淌於居家空間。

人氣NO.10/ 裝修預算不足？月付9千多裝修一次到位！

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▲幸福經紀人每天接觸來自各方有裝修需求的屋主，當然也聽到大家的心聲。因此，特別與銀行合作，推出裝修優惠貸款，只要屋主年收入超過26萬，且工作年資滿一年，即可申請。


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關鍵字：幸福空間小資族系統櫃

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