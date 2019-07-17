早安日和！　11坪的小空間也能擁有日式無印風格住宅

【上周總回顧】爆評好文TOP10 jul-week3

不管是美劇還是韓劇，男神和歐爸總是攻陷少女與師奶們的心，除了高顏值、超浪漫的愛情故事外，絕美的空間場景，更是追劇的要素之一！想要重現劇中場景，其實一點也不困難！只要利用經典款式的軟件點綴、漸進式的景深鋪陳，以及美型收納的規劃，就能將劇中的時尚感或華麗感注入空間內，呈現意想不到的吸睛亮點。本周TOP10就要教大家如何打造劇中場景，做屬於自己的女主角吧！

人氣NO.1 / 早安日和！11坪的日式無印宅

▲拉開晨曦的薄暮，上下交織著自然的氣息，光線仿佛被那碩大的窗子給貫穿著！

人氣NO.2 / 幸福成家計畫 22坪一家三口簡約生活

▲從玄關客廳、廚房臥房，都有滿滿收納櫃，滿足屋主所有的生活機能。

人氣NO.3 / 新手爸媽小而美安心宅，妙搭家飾變化萬種風情

▲電視牆兼顧收納機能，在與沙發之前放置石頭造型抱枕，在增添自然與童趣氛圍同時，也能提醒孩子觀賞電視的適當距離。

人氣NO.4 / 11坪空間UP！完美收納幸福基地

▲11坪小屋因為空間有限，所以劉嘉雯設計師盡可能在有限的空間條件下，透過格局鋪排、機能整合，將居住者所有的生活需求一一納入規劃。

人氣NO.5 / 以設計串聯生活 歷久彌新北歐宅

▲以純白色作為空間基底，佐以淺木色語彙勾勒休閒感受，搭配黃、綠色抱枕及傢俬創造自然悠閒的氛圍。

人氣NO.6 / 讓家，成為「默想」天堂

▲為了保留透天良好的採光，及寬敞視覺效果，公共空間採開放式設計，並搭配適合的家具家飾尺度，例如Ｌ型大沙發及長達2~300公尺的實木餐桌或電視檯面，營造舒適效果。

人氣NO.7 / 衣櫃多一件也不怕！完美更衣室收納規劃攏抵加！

▲對於愛穿搭的人而言，衣服永遠沒有買完的一天，除了大容量的衣櫃外，最好也能擁有一間專屬的更衣室。但更衣室可不是有空間就好，重點是裡面的收納規劃有沒有貼合使用者生活！

人氣NO.8 / 《名人熱門榜》大明星私宅直擊！螢光幕後的素顏生活

▲小編精選幸福粉絲們都關注的10位大明星的私宅直擊，來看看大明星們裝修自宅都最在意哪些重點吧！

人氣NO.9 / 【新聞最前線】排水管未密封，蟑螂爬滿你家廚房！

▲新家才剛裝修完後，卻不斷在廚房發現「小強」的蹤跡，排除個人生活習慣太差的因素外，未密封的排水口有可能就是小強爬進你家的祕密通道！小編整理出3種打造乾淨無蟲居家環境的方法，快來一起加入滅蟑大隊吧！

人氣NO.10/ 走過路過不會錯過！你想知道的玄關規劃大小事～

▲小編就為大家精選出10篇的玄關大小事，快來看看幸福粉絲們都在看哪些玄關規劃吧！