居家品牌大調查　消費者採購行為：實用第一、環保第二

【上周總回顧】爆評好文TOP10 jul-week1

「回到家，就想好好地休息」、「不出門，就可以在家打卡」，對於忙碌的現代人，回到家就希望可以完全放鬆，用最舒服的姿態沉澱心情、再次充電。一個好的居家設計，除了要深入了解屋主真正的喜愛與風格，更要打造溫暖與舒適的居家氛圍，才能讓屋主回到家就能感受自在的生活。究竟如何營造充滿生活溫度的美顏小窩呢？趕快來看看本周的TOP10吧！

人氣NO.1 / 原來這些家電擺放有禁忌！居家好運風水不NG

▲電器的設置也是一門學問，若擺放位置不當，很可能無意間觸犯風水禁忌，不得不多加留意。這次幸福小編要告訴大家，居家四大家電擺放注意事項。

人氣NO.2 / 消費者採購行為分析：實用第一、環保第二

▲「2019人氣居家品牌大調查」是幸福空間針對Facebook與LINE平台的粉絲，進行問卷調查的結果，有效樣本共計2704份，希望能藉此更了解消費者的消費動機及行為，幫助台灣居家產業更迅速了解新趨勢。

人氣NO.3 / 沒關窗戶自家隱私全都露，不只被偷窺還可能引來宵小！

▲台灣現在滿普遍的做法，便是在窗戶玻璃貼上一層隔熱紙後，並再安裝窗簾。當白天的室外光大於室內時，隔熱紙能形成反光效果，讓人無法窺探室內情況。

人氣NO.4 / 潛藏設計感的簡約樓中樓

▲打造容納一家四口的專屬小宅為屋主一大夢想，在繁鬧都市生活中，希望可以有一個自在的小天地，主要訴求為好整理，並帶入額外的設計感。

人氣NO.5 / 多功能室大升級↗↗這樣規劃居然可以抵3間！

▲若空間允許，在家中規劃一間「多功能室」是非常聰明的決定！但是，該如何善用空間，以下，就來看看「多功能室」的規劃方式吧！

人氣NO.6 / 老屋翻轉 北歐清新有氧宅

▲透過木質、皮革、地磚及織品等異材質的混搭，加上大地色系的鋪陳，拼湊出宛如北歐森林般的療癒情景。

人氣NO.7 / 淨．北歐

▲以視感清新的北歐風格為設計主軸，在簡約的家具和壁面設定下，讓空間適度留白，退讓出游刃有餘的敞亮空間。為能構築舒適有氧生活情境。

人氣NO.8 / 蝸居出頭天！7～20坪的空間放大法！

▲盡可能引入充足自然光，讓空間明亮產生舒適寬敞感，同時保留7.5坪空間中最大的生活尺度，擺放一張大型餐桌，平時作為工作桌使用，假日成為朋友聚會話家常的角落。

人氣NO.9 / 全能小宅設計 17坪擁抱舒適居家生活

▲使用雙層窗簾，內層遮光避免電視反光，夜晚將內層拉上，享受淡雅的居家空間。

人氣NO.10/ 就要當文青！質感爆棚深色木材質

▲在居家空間中木質語彙總能帶給人溫潤、暖心的感受，不同色調的木元素又能營造出不同氛圍。