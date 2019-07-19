1500萬買雙主臥透天新厝　三代同堂在這區很easy

▲高雄市區有不少新建案規劃雙主臥，非常適合三代同堂居住。（圖／翻攝GoogleMap）

記者陳建宇／高雄報導

台灣大多數的家庭都是雙薪家庭，夫妻雙方都要上班，如果父母也同住就能解決照顧孩子的問題。但是要能夠「三代同堂」房子勢必不能小，專家建議配備雙主臥的大樓或電梯別墅，不僅空間足夠使用，有電梯也能減輕長輩上下樓梯的壓力。

雖然現在很多人都是小家庭的組合，甚至有的人不喜歡跟父母同住，但很現實的是若與父母同住，照顧孩子相對輕鬆。住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰表示，三代同堂最適合目前台灣的社會狀況，夫妻都上班的雙薪家庭多，和父母同住的三代同堂組合，不僅孩子平時有長輩可以照顧，也能就近照顧長輩。

▲高雄市區外圍的電梯透天別墅總價從2000萬元起跳。（圖／翻攝GoogleMap）

但要做到三代同堂，住宅的坪數就不能太小，以高雄市的新建案為例，有部分坪數50坪上下的3房產品，就會規劃為「雙主臥」，鄭啟峰指出，雙主臥讓夫妻和長輩都好使用，而且在同一個平面空間更能維繫彼此的關係，總價最低1500萬元左右就能買到規劃雙主臥的新屋，中古屋甚至總價1000萬元就有機會入手。

▲有電梯的產品是三代同堂居住的首選。（圖／記者陳建宇攝）

如果預算高一點，三代同堂的家庭也可以選擇配備電梯的透天別墅，許多位於市區外圍的透天別墅更規劃雙整層主臥，甚至全套房設計，一方面家人有各自獨立的生活空間，另一方面有電梯也能減少長輩爬樓梯所帶來的風險。像這樣的產品因為地、建坪大，總價至少2000萬元起跳。