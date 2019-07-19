利用編織帶來南洋風情　客廳中藏韻味

作者：幸福空間

設計師：林昱村 ｜ 圖片提供：弘悅國際設計事務所



門片位移





為了迴避廚房、儲藏間連續性門片的壓迫，透過門片位移間接微調過大的電視主牆面。

空間改造



生活尺度的大幅調整與更新，是設計師林昱村依照使用者需求給予三十年老宅的新表情。

風格形塑



調和屋主喜愛的南洋風情，三十年建築體裡的樑線，弘悅設計以一種簡約自成空間表情。

客廳一角



男女主人喜愛編織帶來的南洋休閒，客廳中可見單品對此著墨。

專屬飛鏢場



男主人最大期待便是擁有一處專屬的射飛鏢角落，因此在空間配置時，設計師林昱村將儲藏室門片巧妙位移，運用廊道動線規劃出專業飛鏢區塊。

廊道



全面翻新工程設計師林昱村掌握動線、隔間與實用性，完美中古屋改造的三大重點。

餐廳



側向帶有採光面的餐廳區塊，木質溫潤更顯質樸感動。

廚房與餐廳



原本推門規劃的廚房，在設計中弘悅設計則將開門加大，轉換成左右進出、半開放式的雙動線。

主臥房



原本過小的主臥轉為書房機能，兩次臥的整合讓主臥房有了更衣室配置融入，寬敞愜意了兩人世界。

主臥床頭



不刻意修飾、填平的天花，上拉的視覺裡一張單椅就是風景。

衛浴



兩間合一的衛浴場域設計師林川藉由材質與顏色劃分機能，其中的大臉盆更是屋主的夢想配備。

書房



雖然主臥更改為書房使用，但為了賦予空間彈性，設計師林昱村仍安排入沙發床傢俬，正式書桌與沙發椅的休閒對談，滿足了男女主人對於空間的個人喜好。

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