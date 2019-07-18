白色基底佐木色溫潤　呈現北歐度假基地

作者：幸福空間
設計師：林昱村 ｜ 圖片提供：弘悅國際設計事務所
引光入室
半高的櫃體讓陽光從落地玻璃自然灑落，引光入室點亮了度假愜意感受。
微調使用便利
因為度假使用，在空間運用上屋主希望不要做太多變動，因此弘悅設計僅將水電位置調整，加以衛浴動線的改造，滿足度假基本所需。
收納整合
度假使用的空間，考量入屋主不需要過多的收納，大型櫃體設計將雜物有了一次性的統整安排。
空間規畫
一大套房的空間屬性，原本在使用上無清楚分界，設計師林昱村以櫃為牆分割出餐廳、客廳與睡眠段落。
餐廳區
原本餐廳中過低的空調安排，設計師包以假樑設計，高度提升外也美化空間滯礙壓迫。
睡眠區
北歐風格是屋主與設計師溝通後的氛圍主軸，白色基底裡局部佐以木色溫潤，混搭上水泥粉光的不羈，形塑出個人化的北歐表情。
衛浴暗門
溝縫隱藏的衛浴暗門因動線及設計不佳，設計師林昱村將全部予以重新施做改造。
衛浴
內部三角拉門改以兩片式滑門、熱水器位移至天花之上，避免男主人碰撞到頭部可能。
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