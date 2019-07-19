周杰倫豪宅旁樓中樓小套房　一間只賣158萬　超低價原因曝光

▲元大建設一品苑，周杰倫當年買下2戶。（圖／翻攝Google Map，下同）



網搜小組董美琪／綜合報導

台北市中正區一間40年小套房，近日在591租屋網出售，5.5坪不但有1房1廳1衛，總價只要158萬元，引起網友高度瀏覽，不過位在博愛特區，一坪僅約28.7萬元，似乎也有「原因」。

屋主求售自介，這是一間位在植物園旁，擁有獨立門牌、電表且全新裝潢的一樓獨立套房，裡頭是樓中樓空間設計，「投資自用投報率都高，可當設籍中正區用，屋主強調「低價可以享受博愛特區中正區人文素質，同等享受元大一品苑、潤泰松濤苑周邊環境。」還po出政府核發獨立門牌、電表的相關資料，證明所言不假。

不過屋主也表示，此屋有都更有優先承購權，但沒有土地權狀、沒有建物權狀，門口不能停車，是市中心內最低總價屋，議價空間不大，「整個交易現金買賣，無法貸款，離捷運站近，土地分屬4個公家機關共有，整合不容易，地段為棟距間畸零地，無拆遷疑慮，但有門牌證明書、水電同意書，且目前已出租不影響買賣交易。」

從小南門站捷運站走路3分鐘，又近藝人周杰倫豪宅「元大一品苑」及一坪270萬的「松濤苑」，地理位置環境優，周邊除有南門國中、南門市場、植物園與南門市場，生活機能、交通便利，雖然地段精華，屋主也很用心設計全新裝潢，只是可能因為沒有土地與房屋權狀，即使一間房僅158萬元，目前仍然在等待有緣人。