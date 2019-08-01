馬來西亞恐怖度假屋！5女孩午夜聽敲門聲　男員工爬屋頂闖門：求救沒人聽

▲馬來西亞一家知名度假屋評價極差。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）知名度假屋傳出恐怖事件，一名男員工試圖闖入5名女房客的房內，甚至偷窺女房客洗澡，導致網路惡評不斷，引起網友撻伐。

綜合外媒報導，一個馬來西亞旅遊專頁曾經分享大力推薦位於雙文丹（Serendah）的知名度假屋，不料網友們分享居住經歷後，發現竟是一間超恐怖度假屋，其中最誇張的經歷是，5名女子相約入住該度假屋，卻在午夜過後聽到一名男員工闖門。

男員工最初敲門又喊話，但女子們不敢開門，直到男員工走遠才彼此確認安全，誰料，男員工又走回來，嚇得她們立刻鎖門，並威脅對方「不離開房間就大叫」，結果男員工竟回應「沒人會聽到妳們尖叫」。

可怕的是，當她們試圖打電話報警時，卻發現度假屋訊號之差，只有一個人的手機可以撥通電話，但即使報警，警方到達現場時，還沒有員工幫警方開門。所幸女子們從窗口大叫才吸引警方注意。

事後女子們發現，男員工一度要從屋頂爬進她們房間，嚇得她們凌晨就收拾好行李離開。警方調查表示，男員工當時喝醉，飯店方希望她們銷案，願意免費住宿一晚當作補償。

除此之外，還有網友分享跟女生朋友度假時，發現有男子躲在樹叢後面，試圖偷窺在戶外浴室洗澡的女生朋友，最後也沒有抓到人。她們抱怨，若度假屋要以戶外浴室作為賣點，就應該保障女性房客的安全。

對於旅遊專頁沒調查評價就胡亂推薦，引發網友撻伐，事後，該專業也道歉並向顧客退款，希望獲得原諒。只是有網友發現，以上分享經歷已經是2013年的事情，舊事重提恐怕是旅遊專頁想炒作提高人氣。