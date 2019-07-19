1年買134億美元！大陸買家連續7年衛冕「赴美購房No.1」

▲中國人赴美購屋蟬聯7年最大買家。（圖／翻攝自《南華早報》）

記者鄭思楠／綜合報導

美國貿易組織「全國房地產經紀人協會（NAR）」於當地時間7月17日發佈「有關外國人在美國購房」的年度報告。報告顯示，中國買家連續7年成為美國房屋市場的最大外國買家，本報告期內（去年4月至今年3月）買入了總價值134億美元的建案，年增率驟降56%。

前5大買家中，加拿大排在中國之後，買入總值為80億美元，接著是印度（69億美元）、英國（38億美元）以及墨西哥（23億美元）。

中國買家以19900套左右建案數量基本和加拿大買家持平，但購入均價超過67萬美元，高於加拿大買家的40萬美元。英國買家購入建案均價最高，接近74萬美元。

從買家類型來看，新近移民和在美國工作、學習或因其他原因生活在美國的外國人（B類）占購買總值的57%，包括中國、印度和墨西哥人等。剩餘的部分由生活在美國海外的外國人（A類）購入，包括了絕大多數加拿大、英國人。

值得一提的是，中國買家尤其偏愛加利福尼亞州，有34%的買家選擇在此地買，第2愛買地是紐澤西州只占8%。據《CNBC》報導，中國父母一直特別青睞南加州，原因是希望把子女送到那裡的大學就讀。

據觀察者網報導，中文海外房源門戶網站「居外網」的首席執行官羅雪欣（Carrie Law）指出，「川普效應」削弱了中國買家的需求。