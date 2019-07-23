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日接2份工代父償債　房仲翻轉人生「五子登科」

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▲▼信義房屋中壢站前店店長張黃記。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋中壢站前店店長張黃記。（圖／信義房屋提供）

記者黃靖惠／綜合報導

今年33歲的張黃記小時家中負債百萬元，靠著自己1天兼職2份工、半工半讀念完大學，畢業時全身只剩下2000元現金，為了翻轉人生，加入信義房屋房仲行列，憑藉著過人毅力、苦撐過菜鳥時期，曾創下單月成交4件、獲得130萬元酬庸，如今是信義房屋中壢站前店店長，現在也在桃園買下千萬透天厝，與妻子和孩子共住，達成「五子登科」的目標。

張黃記有段艱辛的求學過程，國小時媽媽被朋友騙走了200多萬元的仲介費，之後因爸爸工作的工廠被惡意倒閉、老闆跑路，導致家中平白無故損失300萬元，令原先已經困窘經濟狀況，再更雪上加霜，但逆境並未擊敗他，他仍然努力完成大學學業。

▲▼信義房屋中壢站前店店長張黃記。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋中壢站前店店長張黃記。（圖／信義房屋提供）

為了不增加家中經濟重擔，張黃記憑藉著過人毅力1天打2份工，課餘時間在學校做行政工讀、晚上則到影片出租店打工，最後終於順利取得大學文憑，同時畢業後家中也還清百萬負債。

畢業後及踏入房仲圈，他笑說，畢業時全身上下只剩下2000元，為了迅速累積財富、翻轉人生，選擇當起房屋仲介一職，除了賺錢以外，也能幫別人一圓成家夢，回憶初入房仲業從早忙到晚，曾經被顧客誤會刻意拉高價，或是被痛罵到凌晨，但也未曾真正放棄過這份職業。

之後他逐漸上手，也曾創下單月成交4件、酬庸達130萬元的佳績，後來轉任店長，全店單月最高累計11件成交，單月業績最高400多萬元，創下開店8年的新紀錄。

如今他已經晉升有房一族，靠著多年存款買下千萬透天厝、娶了美嬌娘，目前還育有1子，他笑說，「努力不一定成功，但想成功一定要努力」建議初入業界的年輕朋友把握住時間，創造更大的效應。

踏入業界近10年、服務過無數家庭，他印象最深刻的是幫忙92歲的癌末爺爺賣掉自住小套房，親自帶著契約書到醫院簽約，而這個案子也在短短3天就成交、2個多禮拜就立刻過戶，沒多久委託人也離世，他表示，雖然這個案子並不大，但能夠協助年長者完成遺願，大家都感到很欣慰。

關鍵字：信義房屋仲介房仲負債業務員

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