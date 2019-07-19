政府強制徵收！　40年新竹人的後花園將歇業

▲「何家園庭園餐廳」有不少新人選在這邊宴客。（圖／何家園庭園餐廳提供）

記者張菱育／綜合報導

對新竹人充滿回憶的「何家園庭園餐廳」，已在新竹有40多年歷史，因該土地將被政府徵收，近期發布熄燈歇業訊息，讓該餐廳的忠實顧客充滿不捨，當年充滿回憶的地方，即將消失，業者無奈表示，「當土地變得有開發價值，只要被財團盯上，遲早都會淪落到『乞丐趕廟公』的下場。」該餐廳預計將營業至8月25日。

「何家園庭園餐廳」位於新竹市高峰路，佔地6000多坪，有「新竹人的後花園」之稱，也是在台灣難得歷史悠久的庭園式餐廳，園區內的歐式挑高建築更是許多新人指名拍攝婚紗的景點。

1978年從古早味的「土雞城」起家，後來再更名為「古奇峰客棧」，但是改名「客棧」後便時常被問起是否有住宿服務？為了讓客人不至混淆，2000年正式取名「何家園庭園餐廳」，直到現在。

該餐廳針對土地被徵收，在臉書社團上表示，「當土地變漂亮了，變得有開發價值了，無論它是私人土地或著是佃農向政府承租的公有土地、山坡地，只要被財團盯上，遲早都會淪落到『乞丐趕廟公』的下場。」

網友表示，「如果連署有用，好想發動連署，新竹最美的餐廳，有太多回憶，好難過」、「這有著許多人青春的回憶，陪伴著一起長大、成家！甚至是現在的孩子也很喜歡的地方」。

▲新竹42年餐廳在臉書上PO出歇業消息。（圖／翻攝何家園庭園餐廳臉書）

該餐廳業者表示，「這是我們經營了42年的老店，我們從原本的荒地，自己貸款興建房子，打造一個美麗的地方讓人們可以來歇腳，卻因為政府與建商的共同利益，要將土地重劃興建成商業區，但是完全沒有提供給我們任何拆遷補助，執意要求我們搬遷，並且要在8月26日斷水斷電，並且拆除地上建物。」

業者無奈的說，「我們一生的心血就這樣被毀了，未來也不知道何去何從，根本是小蝦米對抗大鯨魚，覺得很無助。」但是令人感到欣慰的是，自從公布餐廳要歇業的消息之後，這幾天不少客人來電給予加油與安慰，也有不少忠實饕客特別趕在歇業前，再來品嘗記憶中的老味道，也對於40年老店即將消失，感到萬分不捨。

▲「何家園庭園餐廳」充滿著全家人的回憶。（圖／何家園庭園餐廳提供）