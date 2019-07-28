第一次買房！他PO車位配置圖問怎選　網「關鍵1點」取捨：首選全獨立最好

▲原PO要挑停車位，想請問前輩該怎麼選。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

買房是人生大事，房子的各種條件都要好好審視，包括格局、地點都很重要，就連車位都要慎選。一位網友在PTT貼出預售屋車位配置圖，並標出4個停車格，想知道買房前輩會怎麼選。看到照片後，其他人紛紛留言，建議車位可以用等幾個條件來挑，像是「完全獨立」、「離電梯近」都有人重視。

這位網友在PTT的home-sale板上貼出一張「汽車位配置圖」的照片，說圖上的車位都可以選，並在10、20、25、29號車位標上黃色圈圈做註記，「請問黃色圈圈註記的車位位置是不是算最好的呢？」接著透露他是第一次買房，怕考量不夠細膩，想請教房板前輩的意見。

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▲原PO貼出汽車位配置圖。（圖／翻攝自PTT）

看到照片後，其他人紛紛留言，「如果10號離牆距離夠我會選10號，倒車進去停的時候駕駛側開門，不會太緊繃」、「19號倒車入庫會比10號好停，而且和38號一樣是獨立車位」、「是我的話離電梯越近越好，以後買東西回來，如果還要抱小孩走太遠會累死。」

還有網友表示，「這個案子的基地算小了，看起來車位離電梯都不遠，我會選好停的車位，離電梯遠一點沒關係」、「你標黃點的右手邊才是好車位，車頭插進去就是爽」、「如果有小孩會選21，側邊要抱小孩上車或是放嬰兒車到後車廂都很順手」、「首選10，柱子內只有兩台，而且只有10車格離柱子還有一點點空間，駕駛車門也好開。」

而留言串看下來，許多人在意的問題，有「離電梯遠近」、「車格位置」、「車格空間」，其中最多人看中的車位是38號，理由則是完全獨立，「全都能選當然選38」、「38號、19號獨立，不怕被a」、「我覺得首選是38號，完全獨立，2邊開車門都沒問題，進出都好停」、「10>20>25>29，但最好的我選38、18」、「最好是38。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，車庫面積大小才是關鍵，「好停車最重要」，若擔心鄰居開車技術不優，可以選擇靠牆的。

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