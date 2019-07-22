雙子星開發案遭駁回　南海團隊連3問「還歡迎外資投資嗎？」

▲藍天集團台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）



記者黃靖惠／綜合報導

台北車站前的雙子星開發案，日前遭經濟部投審會駁回，今天南海馬其頓團隊首度公開聲明表示，無法認同，且向政院提訴願要求撤回投審會駁回處分，且強調「該案依法得標、非罰駁回」，並三度反問北市長、政院長、總統是否還算是法治國家、是否還歡迎外資、是否要北市市民損失百億嗎？

針對雙子星開發案駁回一事，南海團隊強調，「依法得標，卻被非法駁回」，先後通過北市府的資格標、規格標及價格標準，並回饋百億得標為最優申請人，依法令港資適用外資規定，且已於2018年8月投審會確認港資身分後，才依法向投審會申請專案公司。

該案被投審會以國安疑慮駁回，南海也回應，雙子星落成後從開發、建設到營運，與國安議題毫無瓜葛，公有地主台鐵、市府分回逾6成產權，且機捷則是桃捷獨立營運，而非開發商管理範圍。

南海團隊表示，雙子星為大眾捷運系統聯合開發案，依《大眾捷運法》、《大眾捷運系統 土地開發辦法》規定，允許陸資、港資及外資參與投資，回顧台北市政府辦理開發案招商，自2006年起至2015年6次招標，都不乏外國 公司參與投標，但投審會及台北市政府對於此案從未提及存在國家安全考慮。

▼針對雙子星案遭駁回，今天南海團隊發聲明。（圖／南海團隊提供）







至於外界質疑南海發展母公司南海控股牽連甚深？南海團隊也回應，南海發展母公司南海控股為香港上司公司，註冊地是百慕達而非中國，南海控股與台灣市值前30大之一上市公司一樣，大部分業務在大陸地區，員工多為大陸籍，但由此認定不適合投資，形同於阻斷台商返台投資機會。

南海團隊更三度反問北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文「台北市民要損失百億嗎？」、「台灣還是法治國家嗎？」、「台灣還歡迎外資投資嗎？」