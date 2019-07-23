比台北101還多5成！台中銀173億總部曝光　竟被6歲童卡5年

圖、文／鏡週刊

榮獲法國MIPIM「未來高層建築類首獎」的台中銀總部本（7）月初正式開挖，這棟斥資招過百億元的全新總部，每坪建築成本竟高於全台最貴豪宅帝寶，讓這棟建築才剛動工就備受外界矚目。

▲台中銀董事長王貴鋒斥資超過百億興建的新總部－「台中之鑽」，預計於2022年完工。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊上週三（17日）實地走訪工地發現，台中銀的新總部不但平均每坪建築成本超高，施工難度更高，規劃地下10層樓的開挖深度，比台北101大樓還多出5成，漏水問題不易克服，建築同業說：「我們也在看他們要怎麼解決這些難題。」

上週三（7月17日），台中七期重劃區市政路、河南路口的一處工地內，十幾名工人戴著安全帽，滿頭大汗地駕駛著怪手和吊車，在地面上鑿出一個深深的大洞打基樁。

「這個工程非常難做！」現場工人搖搖頭對本刊說：「這棟新大樓地下要挖10層，比台北101的地下5層還深，也是台灣地下樓層數最多的大樓。這裡的地質是礫石層，石頭非常多、困難度更高，大家都抱怨從7月開挖到現在，工程進展不順利。」

鄰近的豪宅住戶也說：「地下十層光是停車就繞到頭暈了吧，搞不懂為什麼他們要挖到那麼深，這邊水源豐沛，附近有些地基挖比較深的大樓，地下室漏水問題非常嚴重。」

原來這棟被工人抱怨工程難度超高的新大樓，正是台中銀董事長王貴鋒斥資超過百億元興建的新總部— 「台中之鑽」。

根據台中之鑽的建築藍圖，預計開挖深度達34.6公尺，比起全台最高樓台北101大樓地下深度23公尺，還要多出50％，將是目前台灣挖最深的地基，光地基的施工期就需時一年半，如果再加上地上38樓建物，總工程期長達4年半，是由達欣工程和義力營造負責興建。「施工期建築物蓋到地下10層，就連在國外也很少見，因為挖得越深水壓越大，未來要處理漏水的技術也要更高。」一位不願具名的建築師說。

不只建築難度超高，高達112億元的造價，也令人咋舌。根據建築成本換算，每坪建築單價高達32萬元。「台中之鑽比起帝寶（豪宅）的22萬元還要高出一大截，台中商銀為了蓋新總部，總共砸173億元（含土地），相當銀行淨值的35％，實在誇張。」同業對於王貴鋒砸重金的氣魄感到相當不可思議。對此，台中商銀表示，新總部大樓經過公司和外部的專業評估，對財務不會有影響才會這麼做。

台中銀早在5年前，就以57.5億元的代價，從興富發取得新總部土地，光是這段期間的利息與成本，就很可觀。

施工單位對本刊透露，之所以會延宕5年才開挖，關鍵竟是建地旁發現了新石器時代中期（約3400年前到4500年前）的牛罵頭文化遺址，為了避免破壞遺跡和影響考古進度，才拖到最近開挖。

牛罵頭文化遺址在7期這塊台中最貴的土地上，改建成「小來公園」，公園內展示著人骨和半月形石刀，而「小來」這個名字，是為了紀念挖掘到第一個未滿6歲小男孩人骨遺骸「小來」命名，這些4千年前的文物，就靜靜地躺在未來感十足、開挖深度冠全台的台中銀總部和七期豪宅高樓大廈旁邊，形成古今對比鮮明的奇特畫面。





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