ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

比台北101還多5成！台中銀173億總部曝光　竟被6歲童卡5年

ETtoday房產雲

圖、文／鏡週刊

榮獲法國MIPIM「未來高層建築類首獎」的台中銀總部本（7）月初正式開挖，這棟斥資招過百億元的全新總部，每坪建築成本竟高於全台最貴豪宅帝寶，讓這棟建築才剛動工就備受外界矚目。

▲台中銀董事長王貴鋒斥資超過百億興建的新總部－「台中之鑽」，預計於2022年完工。（圖／鏡週刊提供，下同）

 
台中銀總部外牆用水晶打造晶瑩剔透的造型，配合聚寶盆珠光閃耀的寶石意象，整體造價也因此飆高。（翻攝義力營造官網）

本刊上週三（17日）實地走訪工地發現，台中銀的新總部不但平均每坪建築成本超高，施工難度更高，規劃地下10層樓的開挖深度，比台北101大樓還多出5成，漏水問題不易克服，建築同業說：「我們也在看他們要怎麼解決這些難題。」

上週三（7月17日），台中七期重劃區市政路、河南路口的一處工地內，十幾名工人戴著安全帽，滿頭大汗地駕駛著怪手和吊車，在地面上鑿出一個深深的大洞打基樁。

「這個工程非常難做！」現場工人搖搖頭對本刊說：「這棟新大樓地下要挖10層，比台北101的地下5層還深，也是台灣地下樓層數最多的大樓。這裡的地質是礫石層，石頭非常多、困難度更高，大家都抱怨從7月開挖到現在，工程進展不順利。」

鄰近的豪宅住戶也說：「地下十層光是停車就繞到頭暈了吧，搞不懂為什麼他們要挖到那麼深，這邊水源豐沛，附近有些地基挖比較深的大樓，地下室漏水問題非常嚴重。」

台中銀行新總部工地內部狀況。

原來這棟被工人抱怨工程難度超高的新大樓，正是台中銀董事長王貴鋒斥資超過百億元興建的新總部— 「台中之鑽」。

根據台中之鑽的建築藍圖，預計開挖深度達34.6公尺，比起全台最高樓台北101大樓地下深度23公尺，還要多出50％，將是目前台灣挖最深的地基，光地基的施工期就需時一年半，如果再加上地上38樓建物，總工程期長達4年半，是由達欣工程和義力營造負責興建。「施工期建築物蓋到地下10層，就連在國外也很少見，因為挖得越深水壓越大，未來要處理漏水的技術也要更高。」一位不願具名的建築師說。

▲▼誇張銀行總部。（圖／鏡週刊提供）

不只建築難度超高，高達112億元的造價，也令人咋舌。根據建築成本換算，每坪建築單價高達32萬元。「台中之鑽比起帝寶（豪宅）的22萬元還要高出一大截，台中商銀為了蓋新總部，總共砸173億元（含土地），相當銀行淨值的35％，實在誇張。」同業對於王貴鋒砸重金的氣魄感到相當不可思議。對此，台中商銀表示，新總部大樓經過公司和外部的專業評估，對財務不會有影響才會這麼做。

▲▼誇張銀行總部。（圖／鏡週刊提供）

台中銀早在5年前，就以57.5億元的代價，從興富發取得新總部土地，光是這段期間的利息與成本，就很可觀。

施工單位對本刊透露，之所以會延宕5年才開挖，關鍵竟是建地旁發現了新石器時代中期（約3400年前到4500年前）的牛罵頭文化遺址，為了避免破壞遺跡和影響考古進度，才拖到最近開挖。

牛罵頭文化遺址在7期這塊台中最貴的土地上，改建成「小來公園」，公園內展示著人骨和半月形石刀，而「小來」這個名字，是為了紀念挖掘到第一個未滿6歲小男孩人骨遺骸「小來」命名，這些4千年前的文物，就靜靜地躺在未來感十足、開挖深度冠全台的台中銀總部和七期豪宅高樓大廈旁邊，形成古今對比鮮明的奇特畫面。
▲▼誇張銀行總部。（圖／鏡週刊提供）


更多鏡週刊報導
【誇張銀行總部2】懸空泳池加透明空中步道　水晶外牆打造台中新地標
【誇張銀行總部3】砸57億元買地拖5年才動工　竟是被6歲小男童卡關
【誇張銀行總部4】4年換5個董事長　台中銀董座飯碗難捧

關鍵字：鏡週刊誇張銀行總部

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

他吹冷氣電費僅171元　台電解..

房價漲跌對自住沒差？他曝20坪..

單身狗買房脫魯　專家建議2房產..

租金補貼7/22起申請　最高月..

屋子曾出意外！專家1張圖解「凶..

兒裸睡！媽見濕黏小山丘…神展開

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

租金壓垮台大老店？真相根本超佛..

她想改建開放式廚房！秒被老公1..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

ETtoday房產雲

最新新聞more

台中銀173億超豪華總部　「台..

單身狗買房脫魯　專家建議2房產..

建案對面是宮廟！網嘆：離8+9..

天龍國古厝出租　3房佛心價1...

房價漲跌對自住沒差？他曝20坪..

強降雨後的覺醒　社區抗淹兩招制..

等等再賣？「E.A.T國際館」..

大稻埕將開新書店！迷宮藏書6千..

租金壓垮台大老店？真相根本超佛..

新舊通吃　國人偏好屋齡很極端

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366