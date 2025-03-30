年輕人出現「等房族」？專家揭「1前提」：會讓自己更有錢

▲ 專家指出，目前25~50歲的青壯族群背負壓力最大。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣房價居高不下，購屋族背負壓力逐漸催生「等房族」，即是子女等待繼承父母的房子，對此馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，台灣少子化問題嚴重，但房市需求估計不會立刻出現斷層，最快要等現階段20~24歲的族群成為消費主力，如果買房需求還未滿足，少子化對房市衝擊時間還可能遞延，而且即使父母名下有房，青壯族群也未必會放棄購屋選擇當「等房族」。

何世昌在臉書表示，台灣人平均年齡不斷上升，青壯年的撫養壓力如山大，目前購屋主力是七年級生，其次是推遲購屋時間、還沒買完的六年級生以及八年級生，從人口年齡結構推算，出現房市需求斷層的時間，估計最快要等20~24歲升至房市購屋主力才有可發生。

他指出，即便24歲以下的少子化世代人口銳減，如果七、八、九年級生的買房需求還未滿足，少子化對房市衝擊時間可能還會遞延，如此一來高房價的壓力還是難以緩解，例如政府推出的新青安優貸，雖然有增加年輕人購屋數量，但比起30歲以下的年輕人數而言，買房比例依舊偏低。

何世昌認為，目前25~50歲的青壯族群背負社會最大壓力，要扶養老人以及小孩，工時長而且生活負擔沉重，但比起社會關照高齡族群的程度，其享受的政府補貼、社會福利卻是最少的，反之繳納的勞保也越來越重，退休時還可能面臨勞保破產的窘境。

他還提醒，由於高房價導致年輕人不想買房，或是父母有留房產，這種情況可能導致房市剛需發生轉變，可能因此催生「等房族」，但前提是爸媽都要有房子，但從實際觀察來看，還是有很多青壯族群會自己買房，不會因為長輩有房就放棄購屋，往往還會設法增加財富讓自己更有錢。

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