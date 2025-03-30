買房子秒選「有乾濕分離的」！一票揭1原因讚：用過回不去

▲許多人喜歡乾濕分離的浴室。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人買房之後，最期待的就是把房子裝潢成喜歡的模樣，一名網友表示，現在的房子大多都有做乾濕分離，但是清潔反而變得不容易，因為拉門的矽利康會發黃，需要勤做清潔，想知道大家做乾濕分離的用意是什麼？貼文曝光，網友紛紛表示，「討厭地板濕濕的，控制濕掉的範圍，也防止滑倒」。

有網友在PTT發文，「浴室乾濕分離有必要？」現代房屋設計中，乾濕分離的浴室成為許多人的首選。然而，這種設計也帶來了一些清潔上的困擾。玻璃拉門的矽利康及門檻若不天天清理，很容易堆積水垢、黴菌以及發黃的污垢，讓人頭疼不已。

他透露，身邊有朋友最近購買了有乾濕分離浴室的房子，卻對浴室拉門的清潔問題感到十分困擾，甚至考慮過將拉門拆掉，但這樣又會留下不美觀的痕跡，讓他很不知所措，原PO也不禁好奇「乾濕分離是否有必要？」

貼文曝光，網友大讚乾濕分離，「水垢只是不好看，但乾區用起來很舒服」、「很有必要，寧可有水垢，也要分離」、「對我來說100%必要，很討厭地板濕濕的」、「回老家上廁所，地上是濕的感覺很差」、「當然有啊，有做你都嫌濕區有水垢了，不做是整間都水垢耶」、「用過完全回不去，乾區變得超好清理」、「坐到濕濕的馬桶很阿雜」、「當初裝潢時想做，被設計師勸退，說什麼很難清理，但現在很後悔沒做」。

不過也有人持不同的看法，「沒必要，用浴簾省事許多，還可以換新的」、「我不喜歡，因為我尿尿後和大便前後都會洗馬桶，乾濕分離對我沒意義」、「用浴簾就夠了，洗完澡30秒拖一下地就好」、「用過回不去，水不會濺得連洗手台區都是」。