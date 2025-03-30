5房市指標網「流量續降」沒反彈！專家曝3月是關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市狀況如何，除了觀察買氣之外，房市網站流量也是參考指標。房市專家何世昌就表示，近期房市網站流量變化呈現「壞消息與好消息」。壞消息是五個指標性房地產網站，自去年 12 月至今年 2 月持續下滑，尚未出現回升跡象；但好消息是，流量下降的幅度已經趨緩，不再像去年 9 月到 12 月時那樣大幅衰退，顯示市場可能逐步築底。

房市專家何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，他有一個壞消息與一個好消息，壞消息是五個指標網站，從去年 12 月至今年 2 月流量續降，並未出現反彈的跡象。

好消息則是，整體流量降幅已明顯趨緩，遠比去年 9 月至 12 月驟降的情況好不少，「此前大概是從 101 跌下來，現在是從平房樓頂跳下來。」至於去年 12 月至今年 2 月流量變化減幅較小者有3個指標網站，減幅分別是1.7％、9.3％、9.4％。

他指出，網站流量已成為觀察購屋族買房意願的重要指標，「倘若民眾連網路資訊都不想看，說明出門買房的意願極為低落。」然而，經過五個月的沉澱，市場似乎正在築底，下一步將關注 3 月的流量變化，「如果仍舊下滑，那麼平淡的市況恐怕會持續下去。」