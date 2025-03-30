中國房地產持續低迷　前2月賣地收入銳減跌幅達15.7%

▲中國房地產持續低迷，但一線城市漸回穩。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國地方政府依賴土地出讓收入作為財政來源，但近年來房地產市場動盪與經濟放緩，使得土地拍賣市場遇冷。根據中國財政部最新數據，今年前兩個月，全國土地出讓收入同比減少15.7%。市場預期，多個省市全年相關收入仍將面臨下滑壓力。

受房地產監管政策影響，以及大型房企債務壓力，進一步加劇經濟困境，使得開發商購地態度趨於謹慎，進而影響地方政府的土地財政收入，呈現持續下降趨勢。

《第一財經》報導指出，中國財政部資料顯示，去年全年土地出讓收入較2023年下滑16%，而今年前兩個月，土地出讓收入約為人民幣4744億元（約新台幣2.16兆元），較去年同期減少15.7%。

報導提到，去年除了黑龍江、雲南、天津、內蒙古、新疆、寧夏與湖北等地土地出讓收入仍維持正增長，其餘省市的土地出讓收入均出現不同程度下跌。

粵開證券首席經濟學家羅志恒分析，目前市場呈現明顯的區域分化，一線城市的土地出讓金成長速度與溢價率高於其他城市，顯示這些地區的市場已逐步回穩。

根據中國房地產研究機構中指研究院數據，今年前兩個月，在全國300個城市中，一線城市住宅用地出讓金年增57.6%，二線城市年增30.9%，而三、四線城市僅增9.9%。

由於各地市場條件不同，土地出讓收入表現亦有所差異。報導提到，江蘇今年預估土地出讓收入為5900億元，年減19%；浙江約4420億元，年減6.4%；廣東則預計達3000億元，年增10.6%。