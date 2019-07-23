買不如租！房租指數連54個月上揚　逾4成民眾仍寧可租屋減壓

▲有4成3左右的民眾認為租屋「不需要背房貸，可減輕生活壓力」。（圖／業者提供）

記者張菱育／台北報導

房租指數連54個月飆漲，仍有民眾不想背幾十年的房貸，寧願選擇租屋。根據房仲業者調查顯示，有4成3左右的民眾認為租屋「不需要背房貸，可減輕生活壓力」，其次則約有2成民眾認為租屋「有充裕資金供其他投資運用」等優勢。

據中信房屋近期調查，有43.8%的民眾認為租屋的優勢在於「不需要背房貸、可減輕日常生活消費壓力」，其次有21.1%的比例認為租屋具有「有餘裕資金供其他投資運用」的好處。亦即有近6成5的民眾主要是基於資金財務的因素來考量租屋的優勢。

另中信房屋根據行政院主計總處消費者物價指數（CPI）分析，發現消費者物價居住類房租指數從2014年12月以來，一路由98.61呈現正成長，直至2019年6月達102.68，成長率為4.13%，但同期間CPI總指數成長率卻有4.52%，顯示房租指數成長歸成長，但成長幅度仍不及物價。

中信房屋研展室副理張漢超表示，房租指數逐月成長已達54個月、走勢一路向上勢必會對租屋族造成些許承租壓力，但因租屋需求及優勢仍在，因此預估對住宅租屋市場的衝擊並不大，但除非租屋族認為相關的優勢已不再，否則租屋市場仍將具有一定的規模。