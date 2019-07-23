台北市「運動宅」正夯　永慶盤點12區：中山買氣最熱、文山每坪43萬

▲台北市立中正運動中心。(圖／取自中正運動中心)



記者黃靖惠／綜合報導

現代人工作壓力大，用運動紓壓是一種方式，而現在也有購屋族在買房前會將周邊有無運動設施納入考量。永慶房屋日前盤點台北市12處運動中心周邊住宅最近一年交易狀況指出，買氣最熱的前3名是「中山運動中心」、「中正運動中心」、「萬華運動中心」。

另外，在這些運動宅中又以「中正運動中心」周邊最貴，每坪要價84.3萬元，最便宜的是「文山運動中心」每坪只需43.4萬元，兩者這價差最高可達40萬元。

根據永慶房屋盤點，台北市中山、中正、萬華、大同、松山、南港、內湖、北投、文山、信義、大安、士林12區運動中心周邊700公尺住宅交易狀況，最夯的運動宅前3名是「中山」624件、「中正」339件、「萬華」308件。

若進一步分析，要價最貴的運動宅是「中正運動中心」，鄰近博愛特區、居住環境單純，每坪價格84.3萬元。反觀價格比較親民的運動宅則是「文山運動中心」，鄰近捷運萬芳醫院站、周邊學校、綠地多，與市中心相較價格平實，每坪價格42.4萬元。

對於「中山運動中心」最近一年成交624件榮登最夯運動宅，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，「中山運動中心」是北市首座啟用市民運動中心，與其他運動中心不同之處，是具備網球場與攀岩場的特色，加上位置在捷運淡水線、雙連站及中山站間，交通便利性佳，且擁有捷運帶狀公園、南西商圈以及馬偕醫院的醫療資源，周圍房市交易夯，以電梯大樓與套房產品為交易主力，每坪要價64.1萬元。

至於「中正運動中心」，最近一年成交339件排名第二，周邊公家機關林立，以及台大醫院坐落於此，生活機能佳、居住環境單純，鄰近捷運中正紀念堂站與台大醫院站，交通相當便利，加上北市大附小與中正國中學區加持，吸引民眾進駐，周邊以電梯大樓產品為主，每坪要價84.3萬元，為全市最高價的運動宅區塊。

謝志傑也指出，最近一年交易308件排名第三的「萬華運動中心」是一座採用太陽能的綠建築，設置有攀岩場、射箭場與漆彈場為其特色，鄰近捷運西門站與北門站，可及性高，距離西門商圈不遠，生活機能完備，因區域發展較早，成交多為公寓與中古電梯大樓，每坪單價57.9萬元。

▼北市運動宅交易件數及房價。（圖／永慶房屋提供）

