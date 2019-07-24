賣房土增稅貴鬆鬆　4條件可改為自用優惠稅率節稅

▲賣房子的時候要付的土地增值稅，可以利用自用住宅優惠稅率節稅。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

民眾賣房子的時候都要付一筆「土地增值稅」，目的在於讓漲價歸公，不過土地增值稅的稅率有高有低，地政士指出，如果民眾符合特定要件，就能申請按自用住宅優惠稅率，來課土地增值稅，和原本要繳的土增稅，差距甚至可以到數倍之多。

許多民眾都有賣房子的經驗，而賣房子要付的稅賦裡，有一項是「土地增值稅」，這是依照土地公告現值的成長來課徵的稅，鴻毅地政士事務所所長謝志明表示，土增稅的稅率可概分為2種：自用及一般，課徵的成數也有很大的落差。自用稅率僅為10%，若是一般稅率則為20%、30%、40%等3種，上漲1倍以內課20%，1~2倍課30%，漲2倍以上課40%。

▲土地增值稅是根據土地公告現值的漲幅課徵。（圖／記者陳建宇攝）

舉例來說，某甲取得房產時土地公告現值是100萬元，若干年後欲出售該土地，公告現值已達200萬元，等於漲了100萬元，若採用10%自用住宅優惠稅率，來課徵土地增值稅，某甲土增稅僅要付10萬元，但若是採用一般稅率，因其土地上漲幅度為1~2倍間，因此適用30%的稅率，也就是要付30萬元的土增稅。

▲若出售前1年有出租或營業事實，就不能適用自用住宅優惠稅率來課徵土增稅。（圖／記者陳建宇攝）

謝志明指出，要使用自用住宅優惠稅率，來課徵土地增值稅，需要符合4個條件，首先該筆住宅土地，在出售前1年內，必須無出租、或營業的事實；第2個條件，則是地上建物，須為土地所有權人、或其配偶、直系親屬所有，並已在該地辦竣戶籍登記。

第3個條件，是該筆土地若是都市土地面積未超過3公畝，或屬於非都市土地面積未超過7公畝。最後1個條件則是利用自用住宅優惠稅率來課徵土地增值稅，一生只能使用一次。