社區新規定？毛小孩戴口罩才能出門　網批：沒考慮飼主心情

▲位於新北市淡水區的「海洋都心」。（圖／宏盛建設提供）

記者張菱育／台北報導

新北市淡水區「海洋都心1期」，該社區管理委員會近日公告，要求該社區住戶所飼養的要求中、大型犬必須戴上「口罩」，引發不少養狗住戶的不滿，認為可以做適當的宣導，但是強制要求就有點過分。但是根據法令，若規約中有相關條款，社區管委會可以規定中、大型犬類需戴口罩，因此管委會此舉並無不妥。

網友近日在臉書社團《海洋都心住戶公開社團-V10淡海新市鎮站-美麗新影城廣場》PO文，「海洋都心」社區管理委員會公告一項訊息，要求該社區住戶所飼養的寵物必須要植入晶片，而且飼主必須將寵物的照片和植入晶片的相關證明文件，提供給管委會做紀錄。此外，還有一項令人匪夷所思的規定，要求中、大型犬必須戴上「口罩」。

網友表示，「為什麼強行規定狗要戴口罩，我家的狗養了12年從沒戴過，若是會咬人的戴是合理的，但強行規定是怎樣，就為了少數幾位怕狗的人就強行規定，有考慮過飼主的心情嗎？」

▲「海洋都心」管委會公告要求住戶飼養的中、大型犬須戴口罩。（圖／網友提供）

其他網友反應正反兩極，有網友認為，「法令有規定大型犬要戴口罩，我自己也有大型犬，出門都有戴口罩」、「我是覺得可以宣導，但是強制就有點過分了，沒人被咬都沒事，但若有人受傷了真的會吵不完，社區應該也是希望大家都是鄰居不要為了這種事吵架」、「有些狗真的很兇，社區裡別說小孩常被狗嚇，連大人也常被嚇」。

根據《公寓大廈管理條例》第23條規定，社區可另外訂定「規約」，禁止住戶飼養動物，另第16條也指出，「住戶飼養動物，不得妨礙公共衛生、公共安寧及公共安全，但法令或規約另有禁止飼養的規定時，從其規定」。

景文物業管理機構董事長郭紀子指出，普遍而言，住戶會透過規約授權管理委員會訂定社區的「飼養動物管理辦法」。若規約中有相關條款，社區管委會可以規定中、大型犬類需戴口罩，並不需要經過區分所有權會議通過才能有這項規定，除非社區規約沒有授權管理委員會訂定相關管理辦法，才需要經過區分所有權人會議決議。



另依《動物保護法》第 20 條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。

目前社區寵物越來越多，造成社區公共秩序、公共安全的問題，郭紀子建議，住戶進入社區公共場所，應加強中、大型犬類的管理，並支持管理委員會的適當措施。