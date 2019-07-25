投資客急縮手　近3年中正、萬華套房價跌1成

▲套房產品要留意保值問題。（圖／翻攝自pixabay）

記者張菱育／台北報導

投資套房不一定穩賺！觀察台北市套房行情，發現萬華區套房價格連年下滑，年跌幅達11.2%，顯示過去高投報率的套房，在房地產景氣循環之下，首先中槍落難。專家認為，萬華區套房屋況較差，隨著投資型客層減少，交易量也下降，急要脫手的屋主多半降價換成交。

台灣房屋智庫統計實價登錄資料，近3年台北市各行政區套房成交均價，發現萬華區2017年每坪53.7萬元，跌至2018年每坪均價47.7萬元，年跌幅最多達11.2%；而年增幅最高的為信義區，2017年每坪均價79.8萬元，漲至2018年每坪87.6萬元，漲幅9.8%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，萬華區小套房多半屋況偏舊和坪數較小，多半是投資出租用途，雖然總價門檻低，但是隨著投資型客層減少，交易量也下滑，脫手的屋主多半降價換成交。

至於信義區套房雖然總價門檻較高，張旭嵐說，但是因為信義區含金量也高，周邊不乏國際性大型公司，公司為高階白領租屋仍有一定需求，因此高價小豪宅的出租產品短期賺投報，長期還是有增值空間，因此雖然2017年單價修正較多，但隨著房市買氣增加，交易單價逐漸回溫。