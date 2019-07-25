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商辦租賃成本輸給香港、中國　台灣排行亞太18名　

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▲臺北101大樓（圖／記者黃克翔攝）

▲台北辦公室租賃成本排行亞太第18名。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃靖惠／綜合報導

CBRE世邦魏理仕發佈最新《全球頂級辦公室租賃成本》研究報告顯示，追蹤全球122個城市，發現近7成城市、85個城市商辦租金走揚，平均全球辦公室租金年增3.6％，其中台灣頂級商辦租賃成本擠不進全球前10名排行，再觀察亞太地區排行，則輸給香港中環、九龍、中國北京、日本、南韓，單坪租金6445元，位居第18名，與去年排名持平。

再進一步分析，亞太地區頂級商辦租金成本排行，冠、亞軍分別是香港中環、九龍，因商辦市場需求旺，加上空置率低，推升了租金，其中香港中環租金連4年穩坐全球最貴，每年每平方英尺租金達322美金，換算每坪方2.953萬元。

反觀台灣台北頂級商辦租金，排行亞太第18名，成本較去年同期增加3.6%，每年每平方英尺租金70.28美元，換算每坪6445元，與去年排名持平。

該調查顯示，台北A級辦公室市場受惠於跨國企業升級需求強勁，空置率已經連續5季下降，帶動租金水準走升，光今年第2季每坪租金2765元，較去年同季成長3.4％，當中又以信義基隆區頂級商辦最搶手，每坪租金達到3428元歷史高點。

▼商辦租賃排名。（圖／世邦魏理仕研究部）

▲▼商辦租賃排名。（圖／世邦魏理仕研究部）

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，在國際企業陸續遷往頂級A辦大樓，台北A級辦公室市場需求旺盛，以過去1年半為例，每季淨去化量平均逾萬坪，約為長期平均水準的3倍，預料信義區A辦租金上漲產生外溢效果，令其他商圈辦公大樓受惠，2019年台北A辦平均租金，年增率可望達3.5%，創10年來最大增幅。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，過去2季服務業、科技業及不動產租賃業對租賃商辦的需求強勁，預估台北A辦大樓辦公室空置率，未來2年內降至2%以下，未來有搬遷需求租戶可選擇物件越來越少，且議價空間越來越窄、恐面臨減少免租裝潢期的局面。

關鍵字：世邦魏理仕辦公室租金亞太A辦台灣

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