房東超狂2條件「約到期霸氣退2萬4」　他直呼賺到...網一看：傻X才簽

▲房東載明，可隨時解除租約！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

日前有房東喊話，若房客每周打掃公共環境2小時，租金就可打85折優惠，才上架一天就秒出租！近日有網友分享，房東願意期滿退2萬4千元，但須接受2個條件，結果眾多網友一看紛紛狂勸，「千萬不要租！」

一名網友在PTT「Gossiping」版上分享有趣租屋經驗，日前友人想從1萬5千元殺價2000元，沒想到房東阿莎力直接砍4000元，但附帶2個超狂條件。首先合約一樣寫1萬3千元，每個月多繳的2000元可累計，等到一年租約到期後，就退2萬4000元和原本押金；第二條，房東有權任意取消租約關係，會在前一個月告知，至於多繳的2000元，也任他決定想退多少就多少。

房東也開門見山坦蕩直呼，「不缺錢，就只想爽爽收租，所以很不喜歡房客一直煩他」，常常遇到燈管壞掉、電費異常昂貴，怎料他實際測試後，電錶完全正常，不想為了區區幾百元被搞死，因此才想出與房客談條件，降價後「有什麼事你自己解決！」

當然，若是房客非得找房東出面解決，「就從你每個月多繳的2千塊裡面扣，扣多少是房東自由心證，到時就不會退你24K這麼多了，同時也鼓勵你們多多愛惜傢俱設備！」原PO幫友人詢問，能接受房東的條約規定嗎？

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▲網友認為，虧慘了！（圖／翻攝PTT）

文章掀起網友關注，幾乎一面倒不要租，「第二點太虧」、「這個冷氣只要壞一次，直接扣到0」、「第一點勉強吧，畢竟要是修超過24k你就虧」、「認真回你千萬不要，洗衣機、 冷氣這些東西你會賠不完」、「第二點讓太多了，通常合約內不能隨便趕人」、「光有第二點就不會答應了，怎麼還考慮」、「月繳2000保傢俱險的概念」。

對此，原PO也在留言串解釋，冷氣跟洗衣機都很新，「因為優惠是多給的，只是希望你多愛惜傢俱，如果真的修什麼很貴，房東也會出面出錢，只是你懂的，就會從優惠裡面扣，因為那本來就是多給你的啊。」