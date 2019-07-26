婚房頻頻驚現「髒東西」…她打開衣櫥瞬間嚇傻　處理乾淨2天後又來

▲婚房多處驚現大便。（圖／翻攝自《1818黃金眼》）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位長髮妹購買了一套豪宅，準備裝修完成後作為「甜蜜婚房」，委託了一家裝修設計公司，沒想到噩夢開始，婚房慘淪為「公共廁所」。她和母親日前前往新家，查看裝修進度的時候，發現了令人極其憤怒的一幕，「婚房的地板都是超惡的大便！」

據《1818黃金眼》報導，房主吳姓女子的新房200多平方（約70坪），委託了杭州市萬匠工程有限公司裝修，出了35.5萬元人民幣（約新台幣160萬元）。

吳女接受採訪時表示，因為知道裝修接近尾聲，所以前幾天前往新家準備要打掃，「當天來到房子裡，打開了房間的走入式衣櫥，瞬間嚇傻，看到裡面竟然有一大坨大便！」

她暴怒說，「發生這樣的事實在不能接受。」當天，她立即把情況反映給裝修公司，被告知「立馬派人來處理」，好脾氣的她相信對方的承諾，直接離去。沒想到，過了幾天她再次前往新房，又在臥室的廁所地面上發現一大坨大便，還聞到了一陣陣惡臭！

吳女坦言，「不知道是後面又有人拉了，還是本來就有只是沒發現。」她氣憤表示，「先不說他們裝修完成如何，但在家裡還到處拉屎真的太過分了。」

她再次把情況反映給對方公司，再次被承諾「當天就處理好」，次日再次前往新家發現「髒東西」竟然還在，忍無可忍決定要向裝修公司索賠。

目前，杭州萬匠工程有限公司王姓店長回覆，「這個是我們公司的問題，一定會解決，對於賠償問題，會再跟吳小姐協商。」

▼婚房多處驚現大便。（圖／翻攝自《1818黃金眼》）