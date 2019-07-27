樓上蹦跳聲穿腦！電棒捲「阿尼基」住妹家　療癒一招...屁孩挫屎：不敢了

▲孩子打鬧蹦跳，讓鄰居好崩潰！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

民眾花大筆積蓄買房，就怕遇到惡鄰居！一對夫妻受不了樓上住戶頻頻發出噪音，4名孩子天天開趴蹦跳，最後崩潰揚言搬走，怎料女屋主的哥哥是幫派老大，決定搬過來暫住1個月，結局神逆轉，樓上一家六口再也不敢吵鬧了。

退休警官高仁和上節目《震震有詞》分享真實辦案經歷，有一家六口住在13樓社區裡，4名孩子實在太調皮，每天無盡打鬧蹦跳，惱人噪音讓樓下一對夫妻精神崩潰，兩住戶為此鬧翻，見面就像仇家一樣，完全不會打招呼。

求助無門之下，12樓的女主人已萌起搬家念頭，某日跟住在高雄的哥哥抱屈，「我們這邊沒辦法住了！」哥哥得知來龍去脈後，決定介入協助處理，並向妹妹跟妹婿喊話「去住旅館一個月，我住你們家」，接著帶著8人一路北上坐鎮。

高仁和笑稱，「8人全部都是電棒燙、通通都刺青！」直到某天，13樓小孩恰好搭電梯，赫見一群陌生叔叔出沒，「在電梯看都不敢看，瞄一下也不敢看」，而刺青兄弟皆不發一語，只靠著殺氣眼神直盯，讓一家六口全慌了，趕緊向管理委員回求助，「樓下搬來幫派，拜託幫我們！」

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▲孩子看到刺青叔叔，一秒乖乖不作亂！（圖／翻攝震震有詞YouYube）

怎料，主委也不敢到12樓問候，只好打電話報警處理，警方仔細一查，發現幫派來自高雄旗山，而哥哥也理直氣壯回應，「我們來玩啊，來度假啊，這我妹妹的房子啊」，最後真相大白，原來就是因為樓上太吵又不聽勸，哥哥才想到用「惡勢力入侵法」解決。

最後，這對夫妻搬回家後，果真方法立即奏效，高仁和透露，「兩家好得不得了，也不吵架了」，每當小孩不小心發出噪音，「樓上還送禮物給樓下！」真實故事讓在場來賓哄堂大笑，主持人謝震武也佩服直呼，「終於提供大家另一個（實用）解決的方法！」