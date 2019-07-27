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一房2700萬！「權狀40坪→室內17坪」他驚：啥鬼　隔年屋主下場虧爆

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲想轉賣一房物件，附近交通是關鍵！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

買房是人生大事，大家曾考慮過一房美宅嗎？一名網友看中2700萬的一房物件，本來有意買下自住，但屋主只願意給殺200萬元，最後他忍住沒買，隔年聽聞，該間屋以1900萬售出！

「該買一房物件嗎？」一名網友在PTT發文，最近有買房念頭，看中一間要價1000萬元的一房美宅，目前猶豫出價，「擔心之後想換房時，（會）賣不掉這間。」該文章掀起熱議，網友紛紛給予建議，「自住或出租都可以買一房，但想要換房的就考慮一下，不過少子化、單身化跟高齡化，未來可能會有一房族群市場，會很兩極」、「（考量）地段、環境、建商，台南套房也看過漲一倍的」、「一房現在好租呀」。

對此，一名網友另在PTT分享看屋心得，他透露，2015年看過一間一房物件，一層兩戶附設一台電梯，附近有雙捷運很方便，走路只需3分鐘，且在靜巷內、一旁是公園，含一個機械車位，讓他非常心動。

不過傻眼的是，權狀雖有40坪，實際室內卻只有17坪，他忍不住驚呼「啥鬼？」屋主開價2700萬元，「當時高點，好地段就是這麼高貴，議價還是堅持底價2500萬！」最後他當然沒衝動購屋，事後聽聞後續，直到隔年屋主才以1900萬元售出。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一房物件來說，若是一人自住是不錯的選擇，但交通便利性很重要，若地段高級又鄰近捷運，未來想轉賣，不怕沒人買。

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關鍵字：買房一房權狀屋主

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