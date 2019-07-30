買新房！長輩反對鬼月施工　他神解農曆7月「不宜裝潢」真正原因

▲原PO姐姐家近日要裝潢，卻被長輩阻擋。（示意圖／pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

農曆7月禁忌多，相信許多人從嫁娶、搬家等生活瑣事都會根據農民曆上的指示來做。一名網友就表示，姐姐家最近想裝潢，無奈有長輩認為已經要7月了，最好不要動工；但是原PO又聽說施工前後避開就好，詢問網友們的意見。對此，有人認為「人比鬼可怕」，精闢分析「不宜裝潢」的原因。

「7月真的不宜裝潢嗎？」一名網友在「mobile01」發文，他表示姐姐為了讓孩子念心目中的理想學區，今年在台北市買了一間屋齡約30年的房子，買的時候房子裡幾乎是全空的狀態，除了家具、電器要買新的以外，內裝管線和格局也都要重做。

原PO表示，姐姐隨後請了居家業者來看，雙方對於設計、報價等都很有共識，決定就包給這家業者做；而姐夫也覺得趁著孩子放暑假、自己比較有時間親自監工，希望近日趕快開始動工。

然而，8月1日就是農曆7月，習俗上是鬼門開，在傳統的長輩眼中是充滿禁忌的一月，因此很反對他們在農曆7月開工裝潢。但原PO提到，自己又有聽說只要「開工日」和「入厝日」避開7月就好，其他工程仍然可以照常施作，因此詢問網友們的意見為何。

▲農民曆。（圖／本報資料照）

貼文一出，不少網友也是抱持著和原PO一樣的想法，「只要開工&入住避開7月就好」、「開工跟入住安床都是一個儀式，先交代床不要擺到定位就好啦」、「朋友7月搬家，折超大」、「如果真的介意，可以跟神明先說一聲求心安」。

另外一派網友則認為「信者恆信」，有時候觀念還是要轉一下比較好，「那7月是不是大家都不要工作待在家就好？」、「7月還是要工作吃飯的」、「一堆建案難道農曆7月就不施工嗎」、「人比鬼可怕啦」。還有人提到，原PO會上網問就是心裡有疙瘩，萬一到時候過程中真有不順利或是出狀況就容易推給7月，迷信的長輩也會不爽開唸，這才是「7月不宜裝潢」的真正主因。

▲入新厝要注意的事情很多。（示意圖／視覺中國）

此外也有過來人表示，其實在夏天施工，工人多會心浮氣躁，「我是認為7月天氣很熱，你會給工人吹冷氣嗎？汗流浹背地施工，品質多少會受影響吧！」、「我當初是選冬天，過年後工人情緒表較爽」，提供給原PO參考。

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