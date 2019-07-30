南西百坪美食地標撤　13組人搶店面！連壽司名店都來了

▲「FAVtory快食尚」租約到期月底撤離。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

繼西門町商圈之後，目前北市最熱門的商圈之一非「南西商圈」莫屬。而在南京西路街邊店開店4年的「FAVtory快食尚」，本月底因租約到期將撤離，開價月租130萬元招租，目前有13組人馬搶租，傳出其中之一是日本迴轉壽司「藏壽司」業者。

捷運中山站3號出口「FAVtory快食尚」1樓美食店，有多間知名餐飲業者進駐，不只有伴手禮，且有知名廣安階豆花、冰品、陸家班、老董牛肉麵以及葡吉手工包子店，日前因租約到期，將於本月31日全數撤離。

記者今天走訪現場查看，發現部分攤位陸續撤離走，且顧客用餐區牆面也留有「租約到期，感謝回饋」等字樣，但一用餐時刻，仍是不少人湧入店內用餐。經了解，「FAVtory快食尚」1樓美食店面積213.32坪、面寬15米，每月開價130萬元租金，已有13組人馬搶租，其中包括日本迴轉壽司品牌「藏壽司」傳出正在接洽中。

負責招租香港商匯泓投資顧問有限公司副總吳懿倫說明，目前南西商圈大坪數店面物件稀少，多數由單一業主承租後，再分租給其他攤位，租金行情單坪落在1～2萬元左右。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄說明，南西商圈內最多零售業者，附近商辦大樓少，平時人潮出現在下班時段，或是假日來百貨逛街消費人潮，周邊店面租金行情單坪5000~8000元，且越靠近捷運站出口、或者是百貨公司租金越高，甚至單坪有破萬元。

根據實價登錄揭露，位於新光三越百貨出入口、首間店面是平價眼鏡「OWNDAYS」，月租金達65萬元，單坪租金達到1.8萬元。

她分析，新光三越百貨公司集客效應強，若街邊店美食街品牌種類、或名聲不比美食街，只能鎖定周邊過路的荷包，那每月得支付單憑5000~8000元租金，負擔十分沉重。

▼南西商圈超過200坪的店面，釋出待租。（圖／翻攝自大台北豪宅、商辦、店面出租臉書社團）