ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南西百坪美食地標撤　13組人搶店面！連壽司名店都來了

ETtoday房產雲

▲▼「FAVtory快食尚」租約到期月底撤離。（圖／記者黃靖惠攝）

▲「FAVtory快食尚」租約到期月底撤離。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

繼西門町商圈之後，目前北市最熱門的商圈之一非「南西商圈」莫屬。而在南京西路街邊店開店4年的「FAVtory快食尚」，本月底因租約到期將撤離，開價月租130萬元招租，目前有13組人馬搶租，傳出其中之一是日本迴轉壽司「藏壽司」業者。

捷運中山站3號出口「FAVtory快食尚」1樓美食店，有多間知名餐飲業者進駐，不只有伴手禮，且有知名廣安階豆花、冰品、陸家班、老董牛肉麵以及葡吉手工包子店，日前因租約到期，將於本月31日全數撤離。

記者今天走訪現場查看，發現部分攤位陸續撤離走，且顧客用餐區牆面也留有「租約到期，感謝回饋」等字樣，但一用餐時刻，仍是不少人湧入店內用餐。經了解，「FAVtory快食尚」1樓美食店面積213.32坪、面寬15米，每月開價130萬元租金，已有13組人馬搶租，其中包括日本迴轉壽司品牌「藏壽司」傳出正在接洽中。

負責招租香港商匯泓投資顧問有限公司副總吳懿倫說明，目前南西商圈大坪數店面物件稀少，多數由單一業主承租後，再分租給其他攤位，租金行情單坪落在1～2萬元左右。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄說明，南西商圈內最多零售業者，附近商辦大樓少，平時人潮出現在下班時段，或是假日來百貨逛街消費人潮，周邊店面租金行情單坪5000~8000元，且越靠近捷運站出口、或者是百貨公司租金越高，甚至單坪有破萬元。

根據實價登錄揭露，位於新光三越百貨出入口、首間店面是平價眼鏡「OWNDAYS」，月租金達65萬元，單坪租金達到1.8萬元。

她分析，新光三越百貨公司集客效應強，若街邊店美食街品牌種類、或名聲不比美食街，只能鎖定周邊過路的荷包，那每月得支付單憑5000~8000元租金，負擔十分沉重。

▼南西商圈超過200坪的店面，釋出待租。（圖／翻攝自大台北豪宅、商辦、店面出租臉書社團）

▲▼南西商圈超過200坪的店面，釋出待租。（圖／翻攝自大台北豪宅、商辦、店面出租臉書社團）

關鍵字：快食尚街邊店租金130萬元藏壽司南西

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

樓下房客養狗！他從門縫瞥見噁心..

中和名宅慘淪違建、大廳遭拆　住..

夫妻6萬在高雄養孩　網曝只省房..

房買女友名下！他傻養3年冒綠光

贈與免稅額度　唯有送「土地」不..

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁..

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

魔音轟耳！她住膠囊旅館：他X的

60K夫妻「在高雄養小孩」現實..

台北男想賣房移居台東！釣出前輩..

ETtoday房產雲

最新新聞more

變頻冷氣「2個月24小時不關機..

房市回暖　新竹、南投人最捧場！..

南西百坪「快食尚」撤　13組人..

鬼月房照看、約照簽　專家：避開..

長輩反對！他神解鬼月不宜裝潢主..

3秒摺出小動物！房仲化身氣球達..

陸房企分化劇烈　超千億級熱情搶..

夫妻6萬在高雄養孩　網曝只省房..

贈與免稅額度　唯有送「土地」不..

東區「最黑暗時刻」已過　降租3..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366