雙北5處都更宅標售　只有「它」底標每坪降6萬元　

▲「忠泰鳳磐」接待中心外觀。（圖／翻攝自忠泰房屋網頁）



記者黃靖惠／綜合報導

國產屬標售都更分回戶5案、41戶包括「耕曦」、「永德言葉」、「全坤威峰」、「忠泰鳳磐」、「翔譽雙子星」等老面孔，預計下月29日開標，而這5案當中，只有大安區「忠泰鳳磐」重新鑑價，每坪底標價降6萬元。

此次標售，大安區「耕曦」共有18戶，每坪均價98～227萬元、大同區「永德言葉」19戶，每坪均價79～87萬元、萬華區「全坤威峰」2戶，每坪均價66.7～106萬元、大安區「忠泰鳳磐」只有1戶，每坪均價105萬元、三重區「翔譽雙子星」1戶，含車位每坪均價43萬元。

這5案中只有大安區的「忠泰鳳磐」重新鑑價、價格微幅下調，國產署說明，該案間隔半年重新標售，為更符合市況重新估價，目前釋出1戶、約45坪，底標從每坪111萬元，降至105萬元，預估總價少了270萬元。

國產署指出，大安區「耕曦」最近1年內底標調降2次，接近市場行情，本月24日才標脫8戶，因而此次標價維持與上次標價相同。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，目前市場熱銷物件仍以小坪數、低總價產品為主，舉例「耕曦」平均每坪單價約128萬元，並非當地指標性豪宅，且附近中正、大安區類似物件多，不好銷售，預估此次每坪98～227萬元底標價仍高，不過若是部分低於100萬元，仍有買方有興趣。

她說明，高資產族群資金回流，有助於高價位房屋銷售，不過市場上同類型房屋量體也不小，買方選擇多，也不追價，因而單坪價格若超過100萬並不好賣，如今都難銷售。