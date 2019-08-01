整個東區都他的！「唐吉訶德」落腳永福樓告吹　房東林氏家族揭秘…光收租就月破千萬

▲台灣第一家「唐吉訶德」落腳永福樓告吹。（圖／翻攝Google map／翻攝臉書粉絲專頁）

記者葉國吏／綜合報導

台灣人最愛的日本平價藥妝購物商場「驚安殿堂唐吉訶德」，傳出即將落腳台北市東區、永福樓舊址，但有房仲業者透露，因為該大樓拒絕配合設置手扶梯，所以「驚安殿堂唐吉訶德」落腳東區的計畫被迫停止。這也意外讓東區大地主林氏家族再度引起關注。

▲40年餐廳永福樓因不堪房租熄燈。（圖／記者張一中攝）

根據《好房網》報導，「驚安殿堂唐吉訶德」尋找台灣首家店面已經有段時間，確實有看上忠孝東路四段、永福樓舊址，並打算在此處開設三層樓商場。但房仲業者透露，由於該大樓以建築考量，拒絕配合商場裝設手扶梯，所以這起合作案確定告吹，「驚安殿堂唐吉訶德」只能另尋他處。

這棟位在忠孝東路四段、大安路口的永福樓舊址，店東就是東區赫赫有名的大地主-林式霽家族。根據《中天新聞》節目「台灣大搜索」報導，財經學者孫慶龍表示「東區林家」開台祖先林式霽，早在清朝乾隆時期就隻身來到台灣，一開始是在萬華華西街做生意，累積到一定財富後就在當地買了30多間的店面。

▲東區林式霽家族全盛時期擁有的東區土地（紅框處），東從延吉街、西至復興南路、北到市民大道、南到安和路口。（圖／翻攝Google map）

後來因為龍山寺附近發生械鬥，林式霽店面遭波及，他才把家族重心轉移到當時還是市郊的東區置產。孫慶龍透露，以現在的東區來看，林式霽家族全盛時期，東從延吉街、西至復興南路、北到市民大道、南到安和路口，都是林式霽家族所擁有，面積高達180甲、52萬8120坪，相當於7座大安森林公園的面積。儘管到現今已經減少不少，但仍擁有多家金店面，光租金收入就月破千萬。