電費激省！達人曝一招電扇DIY　升級「冷氣爽度」兼驅蚊　網驚呆

▲電扇涼度再升級！（圖／翻攝自推特@maerijoe）

網搜小組／劉維榛報導

日前有女網友逛好市多，意外發現固定瓶子的雙瓶套可廢物利用，拿出兩瓶結凍水架在電扇後方吹涼！另一名網友則是想出「神級」消暑對策，掛上一個小架子，接著放上保冷劑，超狂idea掀起大批網友讚爆！

▲冰塊袋放在毛巾裡，比較不會滴水！（圖／翻攝自推特@maerijoe）

日本不少網友在推特分享抗熱神招，有人在電扇前掛上小架子，把保冷劑放在前頭，減少了狂滴水的困擾，降溫效果也出乎意料，地板上再放置一塊珪藻土地墊，也免去擦地板的麻煩事。

不少人也分享吹涼「老哏」，像是在最外層綁上毛巾，接著把冰塊包放在一起，或是把綠油精塗在OK繃，黏在電風扇後，也能輕鬆打造媲美冷氣的「清涼神器」！

▲原PO廢物利用，簡單自製神器！（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

無獨有偶，日前有女網友逛好市多，突發奇想先拿兩個寶特瓶裝水結凍，接著套上雙瓶套固定住，再架在電風扇後方，一秒變身涼爽小物。不過有網友警告，水會一直滴到地板，若不慎流入馬達裡，恐有電器安全疑慮。

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