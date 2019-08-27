臥室招桃花攻略！命理師2招「擺放妙計」讓魅力值UP　已婚單身一網打盡

▲臥室招桃花攻略出爐。（圖／翻攝自幸福空間）

記者鄭思楠／綜合報導

一年一度的農曆七夕情人節已經到來。風水命理老師湯鎮瑋近日特別分享招桃花攻略，透過居家風水擺設以及打造好個人「顏風水」，都能提升自我桃花魅力指數。不管是單身、還是已婚都不要為魅力值發愁了，只要透過居家擺設就可以打造出一個「桃花空間」！

湯鎮瑋建議，在臥室西南方擺放盆栽，能為自己迎得好桃花與好人緣。他說，若已是有對象或準備步入禮堂的人，可以在臥室西南方擺放百合花，建議放上9朵寓意夫妻百事好合。

至於是單身，他建議，可以擺放9支玫瑰花來增加個人魅力，催旺自我桃花，「若擔心花不好照顧或易枯委，也可以選擇擺放粉水晶球或粉水晶飾品取代，都能為自己贏得好人緣、招桃花。」

▲擺放小妙招就可以拯救桃花運。（圖／翻攝自幸福空間）

不過，想加強桃花運，不是只能在居家風水上做強化。湯鎮瑋進一步表示，面相其實也是一種風水，即是所謂的「顏風水」，「要如何打造成一個桃花人氣滿分的面相呢？就要從影響桃花運的面容開始著手。」

他認為，男生要把眉毛修好，切忌有頭無尾或是掃把眉、過於稀疏的眉型，「男生打造好眉毛，則有助人際關係與貴人，都會跟著好運旺旺來。」

湯鎮瑋指出，女生則要注意打理好臥蠶（下眼瞼）、嘴巴2個地方，「若本身沒有臥蠶也不用擔心，可以藉由彩妝做補強，利用珠光眼影打在下眼瞼，營造臥蠶閃閃動人的感覺；另外，嘴唇代表著一個人的權勢與慾望掌控的人際關係，只有嘴唇保持水潤，就有助提升人緣桃花。」