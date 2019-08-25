她用38元買到房！豪花250萬裝潢後...卻面臨「房子被收回」崩潰了

記者王麗琴／綜合報導

英國房價非常的高，房租更是不便宜，因此對英國年輕人來說，擁有一間自己的房子是不容易達成的夢想。為了幫助首購族圓夢，英國利物浦（Liverpool）市議會便推出「1英鎊（約新台幣38元）買房計畫」，利用市區內的老舊住宅，以1英鎊的價格便宜賣給民眾，不過參與購屋計畫的人，必須在利物浦生活或工作，並要在時間內完成相關規定的條件 ，否則房子將會被收回。其中一對幸運的夫妻，雖然只花了1英鎊買到房子，不過卻花了6.5萬英鎊（約新台幣250萬）來裝修，最後卻無法在規定時間內達成計畫要求，而面臨房子被收回的命運。

▲英國利物浦市議會推出「1英鎊（約新台幣38元）買房計畫」。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據《每日郵報》報導，英國節目「The £1 Houses: Britain's Cheapest Street」，是以拍攝參與「1英鎊買房計畫」的民眾他們的故事為題材。其中一對住在利物浦的夫妻莎拉和斯蒂爾（Sarah and Ste），他們育有2名孩子，在過去13年來都是租屋而居，不過他們一直夢想擁有自己的家，因此對於能夠參與這個計畫，莎拉相當興奮的說，「“我從未想過能夠買得起房子」。她認為，這個計劃提供了年輕人一次千載難逢的機會。

夫妻倆開心的以1英鎊取得房子後，他們花了6.5萬英鎊（約新台幣250萬）來進行裝潢，斯蒂爾甚至親自參與房子的修繕工程，他承認「以前從未做過任何建築工作」，因此他利用YouTube頻道來獲得一些修繕知識。但是，2個孩子的斯蒂爾承認，這並不像他最初想的那樣簡單，他說，「時間在流逝，但是這麼多事情需要做。」沒想到2人到後來卻面臨了一個令人崩潰的問題。

▲斯蒂爾雖然以前從未做過任何建築工作，但是他親自參與房子的修繕工程。（圖／pixabay）

由於1英鎊買房計畫中有一項規定，即「購買者要在一年內完成房子的翻修」，若無法達成時間要求，房子將會被收回，那麼他們所投入的裝修費用將白白浪費。而斯蒂爾和莎拉就在房子即將裝修完成之際，收到了一個噩耗「天然氣而無法如期完工」，斯蒂爾說，「“在截止日期之前，這個訊息讓我感到震驚，我可能會失去房子和我投入的所有錢。」

所幸最後在斯蒂爾和工人的努力之下，天然氣工程終於在截止日期前順利完工。夫妻倆都鬆了一口氣，並且感到相當開心。

▲在截止日期前，斯蒂爾家的天然氣工程終於順利完工。示意圖。（圖／pixabay）