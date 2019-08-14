情趣摩鐵為何都圓床？3點真相一爆驚呆...老司機解鎖：按鈕會轉圈

▲情趣摩鐵為何都圓床？3點真相曝光！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

不少情侶、夫妻喜愛到摩鐵追求刺激，其實業者對房內的裝潢擺設別有用心，包括透明浴室、露天浴缸、圓床與八爪椅等，情趣設施讓人看了臉紅心跳！但有人疑惑，為何情侶套房都是附設圓床，而非方形床鋪，背後真相超狂曝光了！

據《今日頭條》報導，有業者揭密「情侶房偏愛圓床」的真相，首先是，圓床能增添新奇感，吸引旅客入住，加上佔據空間少，更能凸顯房間比較大。第二，可放鬆身心、引人遐想，業者透露，死板板的長形床，若角度一傾斜就會讓人覺得彆扭，但圓床可任意擺放，散發一股柔和的流動感，加上視覺魅力綻放，可情侶們思緒放鬆。

燈光美氣氛佳，更能激盪旅客的興致，第三點原因則為可肆意翻滾，比起方形床，圓床面積更大，習慣擺出各種睡姿的人來說，再也不怕會掉到床下去。最重要的是，當小倆口進行魚水之歡時，圓床可創造新鮮感，解鎖更多新姿勢，且兩人熟睡時，就怕睡外側會跌落，因此不自覺會往中間靠攏，也會讓彼此更加親密。

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▲老司機曝，神秘鈕一按，會自動轉圈圈！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

日前有女網友在《爆廢公社二館》PO出圓床照片，害羞表示「第一次住圓床的房型」，掀起老司機們朝聖笑虧，「睡過也滾過，姿勢被侷限很多」、「不符合 人體工學」、「圓床要跟另一半去才好玩」、「 我覺得這種好難睡，兩個人的話更難睡」、「找找旁邊有按鍵，按了會旋轉」。