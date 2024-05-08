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新崛江愛迪達「5家剩1家」　房東秒開49.5萬找下手

記者張雅雲／高雄報導

新堀江是高雄年輕人的潮流聖地，有不少知名連鎖運動品牌進駐，adidas愛迪達在新堀江全盛時期甚至高達5家，近年因疫情影響加上年輕人購物習慣改變，陸續結束營業。沒想到本月又1家愛迪達將熄燈，屋主秒開49.5萬元招租。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新堀江是高雄年輕人的潮流聖地，沒想到本月又1家愛迪達將熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

高雄的新堀江商圈曾是年輕人聚集的區段，各大運動潮牌像是Nike、adidas愛迪達、New Balance等紛紛來此插旗，adidas全盛時期包含直營店、加盟店，光是在新堀江就有5家。

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▲根據Google Maps顯示，2009年該店就已開幕，至少開店15年，堪稱是新堀江指標性店面。（圖／翻攝自Google Maps）

不過近年新崛江因商圈轉移，加上電商崛起消費型態改變，人潮已不復以往，從5家陸續收到只剩2家，分別是直營店adidas高雄文橫經典門市，以及加盟店adidas摩曼頓中山一店。

沒想到摩曼頓中山一店近期也貼出公告，宣布即將結束營業，店內出清至19日，也就是說愛迪達加盟店將全撤光。根據Google Maps顯示，2009年該店就已開幕，至少開店15年，堪稱是新堀江指標性店面。

而屋主也秒開49.5萬元重新招租，根據租賃資料，該店位於中山一路，為地上2樓，1樓123坪、2樓98坪，使用坪數共221坪，面寬20.3米。

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▲新堀江adidas門市現況。（ETtoday製表）

在地仲介透露，這幾年實體店面確實受到電商衝擊，以店租、人事、水電等成本換算，至少營業額要百萬元，才有獲利空間，結束營業也不意外。

加上官網訂購比實體店面還便宜，不少民眾在實體店面試穿後，轉往官網購物，對加盟店也是一大打擊，觀察近年大坪數店面一退租，要重新招租就很困難。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新堀江最後1家愛迪達加盟店即將撤出。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄新堀江加盟店店東柳柏壽表示，前幾年受疫情影響，新堀江商圈退租、待租的大小店面不少，近來隨國旅帶動加上逛街人潮回籠，店面空租率開始降低，不過月租金門檻超過25萬元，對承租方就是一大考驗，今年以來小型店面陸續迎來新租客。

像是愛迪達對面的中山一路店面，坪數為45坪，月租金10萬元，近期也由韓式拍貼機進駐，即將開幕。

目前商圈店面1樓單坪月租金約為2500~3000元，2樓單坪租金約為1200~1500元，而此透店擁有200坪建坪、面寬廣，店面效益佳，以空間規模及月租來看，要連鎖大型品牌才有辦法進駐。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

關鍵字：高雄新堀江愛迪達營業結束實體店面

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