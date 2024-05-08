好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身　苦主驚：小孩身上都爬蟑螂

▲原PO把鮮奶紙箱變鞋櫃。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

小強的最愛！一名女網友發現，好市多6入裝的超厚紙箱，剛好可以當作環保鞋櫃，於是依序疊起裡頭能放鞋子，讓她大讚省錢兼環保利用，「好棒棒！」不過照片曝光後，大票網友卻驚喊，「蟑螂很愛在紙箱下蛋」；還有苦主說，婆家也有類似紙箱，「晚上小孩說蟑螂都爬上身體！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享她的省錢妙招，「鞋櫃不夠放，好市多牛奶紙箱讓我省下買鞋櫃的錢，環保利用，好棒棒！」

照片可見，原PO腦筋動得快，她把鮮奶紙箱疊起來，裡面都能各放一雙鞋，看起來整齊有序。

文章曝光後，引來6千多名網友熱議，「紙箱智慧王欸」、「很棒的物盡其用！還蠻有質感的」、「我竟然沒想到這招」、「10個人裡有五個人跟您一樣，地球就有救了」、「給喵喵住也不錯喔」、「很棒的收納又環保」。

但環保再利用的精神，卻讓一大票網友緊張驚喊，「衣魚+蟑螂的最愛，拿回來最好要先消毒保持乾燥，不然你家乾淨，外面的蟲蟲帶回來，整組壞光光」、「蟑螂的閩南語「嘎爪」，就是『咬紙』」、「認真說，生鮮超市的紙箱蟑螂很多，很容易將外面的蟑螂帶回家裡，如果真的想帶先檢查並且消毒過」、「紙箱是最髒，餐飲業路過」、「用紙箱會生蟑螂小蟲，鞋子也易染塵發霉」、「家裡如果潮濕，黴菌的溫床」、「我是紅龍紙箱當收納櫃」。

留言串中，有苦主哀喊「台北的婆家很愛撿這種紙箱，結果過年我帶小孩回去住，晚上小孩說蟑螂都爬上身體，我只好去買蚊帳」。