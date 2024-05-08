汐止史上最高價出現！　17年社區轉手單價飆72萬

▲汐止竟有17年社區「捷運喜來登」出現每坪72.2萬元天價，創下汐止史上最高價。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

汐止最貴社區短短半年，就三度換人，這次竟由17年社區以每坪72.2萬元天價登冠，為汐止首次站上7字頭，相當驚人。在地房仲表示，該屋主對價格頗有堅持，委賣至少2年以上，時間長了，總是有機會遇到「比較特別」的買方。

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受惠新青安政策，今年中古市場買氣旺，尤其是總價1250萬元內的新青安「完全受惠價格帶」更是搶手，價格持續走高，近期新北市汐止竟有17年社區「捷運喜來登」出現每坪72.2萬元天價，創下汐止史上最高價，首次登上7字頭大關。

據實價登錄資料，該戶總價870萬元，位於2樓，是12坪套房，沒有帶車位，也並非關係人交易，但有夾層規劃。

不具名的在地房仲透露，該屋有附裝潢，但也不是說非常精美，這賣方不算是投資客，但對價格頗堅持，據了解至少2年前就開始委售，時間長了，總是有機會遇到「比較特別」的買方，願意以高價接手。

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示，「捷運喜來登」位於福德一路，屬社后商圈，生活機能不錯，但非汐止高價地段，且挑高僅3米6，本次以7字頭創價頗為驚人，觀察該社區日前成交價都在5字頭。

不過，陳玉玲也坦言，現在實價登錄幾乎已無法參考，市場非常混亂，由於供給量稀缺，尤其是中小坪數產品，只要總價看起來漂亮、剛需能夠負擔，就容易成交，也因此使得單價創驚人紀錄。

▲汐止最貴社區短短半年，就三度換人。（表／記者項瀚製）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，汐止由於新案稀缺，使得生活機能佳、社質維持不錯的成屋社區屢創高價，排除1樓戶交易後，2023年9月指標社區「甲山林天廈」以65.1萬元創下汐止新高價，2023年11月馬上由新成屋「采采良品」以66.8萬元創最高價，短短不到半年，最貴社區再度換人，還直接站上7字頭。

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