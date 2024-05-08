在地人崩潰！大甲星巴克貼歇業公告　 在地曝：全聯也要撤





▲大甲區、大安區、外埔區甚至苗栗苑裡鎮範圍中唯一一間星巴克，貼出歇業公告。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中大甲區順天路上、大甲鎮瀾宮對面的連鎖咖啡龍頭星巴克，貼出歇業公告，最終營業日為5月12日，消息一出引起在地民眾關注，也不少網友哀嚎「太扯了吧！」，據了解星巴克大甲門市2013年開幕，在地經營超過10年時間，也是大甲區、大安區、外埔區甚至苗栗苑裡鎮範圍中唯一一間星巴克，不過在地民眾短期要喝一杯星巴克，只能往清水、后里消費。

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▲星巴克大甲門市公告指營業至12日。（圖／翻攝自臉書《我愛大甲2》）

星巴克大甲門市店面共計2層樓，舒適的用餐空間，是不少前往大甲鎮瀾宮參拜媽祖時的休憩處，據了解，該棟屋齡31年的建物總共7層樓，地方盛傳將是由知名的老店「聯翔餅店」接手。經查，其實該棟屋主即是聯翔餅店創辦人家族所持有。

不過也有網友透露「星巴克在大甲區有另覓新據點，預計明年回歸。」，至於星巴克新選址的地點，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「最有可能是落腳大甲體育場周邊的外環道，該區已有麥當勞、摩斯漢堡、振宇五金等大型連鎖店進駐，在該地設點有望找到可提供得來速服務的店型，也能提升服務品質。」

▲位於外埔區唯一一間全聯福利中心外埔六分店也貼出結束營業公告。（圖／讀者提供）



不過崩潰事不只一樁，位於外埔區唯一一間全聯福利中心外埔六分店也貼出結束營業公告，紀光烜表示：「海線2間指標連鎖業生意一直都很好，因租約到期撤出，引起在地熱烈關注。而外埔全聯撤出因該地座落為外埔公有市場，過去委託全聯經營管理，近期爭取到經費修繕建物目前施工中。」

不過這間全聯也是在地唯一連鎖生鮮超市，周邊未來只剩一家喜美超市，全聯撤出讓婆媽哭泣，未來在地民眾要前往全聯消費，得驅車至少3公里前往大甲區才有其他據點。

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